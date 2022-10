陳婉衡(Alycia)出名身材正而且經常「派福利」,打開她的IG必定可欣賞到她健美又充滿曲線身材。雖然已踏入10月份,「夏天的尾巴」也已經過了,但陳婉衡依然為一眾粉絲帶來春光,昨日(8/10)她還在IG上分享出海的泳衣照。因為她穿着乳牛花紋的泳衣,她又在帖文寫上:「A cow at the sea. (海上的乳牛)」還有網友留言說:「Holy cow... looking good! 」十分應景。

陳婉衡IG寫道:「A cow at the sea.」(IG@_alyciac)

