李珊珊45歲生日感激康復路好友相伴：遇到誤解非筆墨能形容咁沉重

10月9日是李珊珊45歲生日，近年甚少公開露面，2019年曾公開承認受驚恐症困擾，積極面對疾病更成為精神健康基金會傳晴大使，生日當天以自身經歷勉勵同路人：「陪伴是最好的療癒方法，等我們不需要一個人面對困難逆境時刻。」

李珊珊表示患上驚恐症初期經常覺呼吸困難、突然心跳加速甚至眼前出現雪花。（影片截圖）

1996年的香港小姐冠軍李珊珊，當年憑高佻九頭身完美身型，一入行即工作機會不絕，但自2005年起已甚少公開露面，2019年曾公開承認受驚恐症困擾，早前身體又疑轉差令人擔心。基金會舉行「2022年十大精神健康之星」嘉許典禮，播出珊珊一年前訪問復元人士的片段，其後以電話形式接受司儀訪問。

李珊珊在2005年起開始減少產量。（VCG）

珊珊指：「我好幸運同感恩，因為朋友能量好似大太陽，當我患病時，佢哋畀到我深深感受到關愛嘅重要，傾偈過程畀好多啟發我，陪伴是最好的療癒方法，等我們不需要一個人面對困難逆境時刻。遇到誤解、認知不足，作為公眾人物呢股力量係非筆墨能夠形容咁直接同沉重，加埋而家生活艱難，經濟又困難，形成壓力，咁壓力係康復一個好大障礙，大家都會留意到情緒病患病過程難免會反覆，亦唔會一帆風順，所以信念係無比重要，逆境自強，喺低潮時要放鬆自己，但唔可以放棄，朋友係守護呢份信念嘅強大後盾。」

基金會舉行「2022年十大精神健康之星」嘉許典禮，播出李珊珊一年前訪問復元人士的片段。（影片截圖）