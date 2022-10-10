黃榕爆肌變金剛芭比　為比賽節食：食幾粒提子都要匿埋喺廁所食

黃榕近年拋棄了「𡃁模」標籤，憑住多年努力終於練得一身健美的肌肉，不少網民見到她的近照都稱她是「金剛芭比」。今日（10/10）黃榕出席活動時接受《香港01》訪問，她透露現時正在準備年底比賽，積極健身修身當中。



黃榕操得好fit。（陳順禎攝）

黃榕說：「我嚟緊11月都有個健美小姐比賽，而家去到最尾階段，要甩碳甩水。甩碳即係唔食飯，令個線條更加突出。臨比賽之前就要充返碳，而家就係半甩碳階段。飲食係最辛苦，比賽最後嗰個禮拜仲要脫埋水。人哋以為脫水即係唔飲水，其實唔係，係要不停灌自己飲水。人哋會以為我有問題不停灌水不停去洗手間，到比賽嗰日就唔可以飲水。辛苦三個然後靚一日，比完賽食一餐就乜都冇晒。」她透露現時今年有4個比賽，幾乎每日都是備戰狀態。

黃榕透露今年她要參加4個比賽。（陳順禎攝）

她續說，整年都需要戒口，全部都食雞胸肉、牛、蝦等。她說：「我一日食十隻蛋，蛋黃食一兩隻，菜就食西蘭花，水果都唔可以食太多，因為有果糖，我試過之前喺廁所食幾粒提子，我驚俾公司同事見到，好有罪惡感，好似食咗啲唔可以食嘅嘢。」她還表示，有操練之餘也每天也需睡最少8小時以幫助肌肉成長。

黃榕現時的身材相當有看頭。（glorianawong＠ig)

黃榕直言自己喜歡肌肉蜢男。（陳順禎攝）

變成「金剛芭比」後搵男朋友會不會困難？她直言自己喜歡肌肉男，所以會從健身室、比賽中尋找另一半。她說：「我鍾意折磨自己，身邊有啲男性話我有肉地好睇啲，但係我鍾意有肌肉。我搵男朋友一定要大隻過我，鍾意肌肉上面嘅碰撞。」