吳啟華父女團聚好溫馨　13歲吳熙兒讀國際學校每年學費逾21萬

現年58歲的吳啟華早年轉攻內地發展，2007年他與內地演員石洋子結婚，婚後育有一女吳熙兒，可惜這段婚姻最後在2014年結束，離婚後吳啟華繼續努力工作，除了拍戲、出席商演活動之外，近年亦積極經營短視頻平台，與朋友合作投資開製作公司，將事業愈做愈大！由於工作忙碌，吳啟華囡囡主力由婆婆照顧，兩父女聚少離多，不過早前吳熙兒就在微博Post出一張同爸爸的合照，父女久違同框，畫面溫馨有愛！



父女團聚！（微博@Cynthiaaa_wxe）

相中頭戴Cap帽、身穿衛衣的吳啟華一身打扮年輕又有活力，保養得宜的他身材完全沒發福，狀態Fit爆！而身穿白色T恤的吳熙兒紮起馬尾，眼大大、五官立體標緻，她單手托腮向鏡頭擺Pose，現年13歲的她遺傳了父母的優良基因，顏值相當高，而且她亦十分愛打扮，舉手投足都充滿少女氣息，不少網民都大讚吳熙兒女大十八變，愈大愈靚女！

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一家三口。（微博圖片）

其實吳啟華一向對囡囡都寵愛有加，有指為了彌補離婚的遺憾，他都盡量滿足女兒的需要，不惜花大量金錢自小培育寶貝女，除了月付6萬人民幣（約6.64萬港元）贍養費給前妻之外，還會額外給予前外母20萬人民幣（約22.12萬港元）「家用」，照顧愛女及前妻一家人的生活。現時吳熙兒就讀於長春美國國際學校，該校是一間採用IB體系的國際學校，以全英文教學，每年學費196,600人民幣（約217,500港元），而吳熙兒亦多才多藝，跳舞、彈鋼琴樣樣叻！視愛女如命根的吳啟華，一有時間就會帶囡囡外遊，享受天倫樂！

離婚後回復單身的石洋子不時在微博大曬穿搭照，而且大多都是周身名牌，戴名錶、孭名牌手袋等等。 （微博@洋子Yugo）