袁詠儀早年訪問被翻叮　與張智霖「恩愛夫妻」人設徹底瓦解？

袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）近年以「恩愛夫妻」人設在內地圈粉無數，賺得盆滿缽滿，但最近因在《披荊斬棘2》中的舞台再度補辦婚禮引起網友不滿，粉絲為袁詠儀維持24年的唯一影迷會也在上周宣布關閉，而她本人疑以「越來越不懂網絡世界」回應此事，再度掀起軒然大波，網友紛紛翻出以前受訪片段，人設炒車。



台上婚禮掀起軒然大波。（微博@披荊斬棘）

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早在同袁詠儀一起之前，張智霖的女友是許秋怡，袁詠儀也在拍拖，後來兩人合作劇集《邊城浪子》因戲生情，她解決了自己的感情後，將選擇權交予張智霖。早年袁詠儀在《志雲飯局》中被問及「是否擔心對張智霖橫刀奪愛？」她回答道：「見仁見智，我只知道喜歡的東西，要去表達。」2004年，張智霖、曾志偉在泰國拍攝《戰虎》時，被爆進入特殊場所，而袁詠儀也在這個節目中回應指當時自己也有去泰國：「我去做水療，他則去見識一下」，並直言：「我覺得男人應該去見識一下，現在去監視，比老了才去好。」除此之外，袁詠儀還坦白了剛做港姐時被照顧事件。

如果當時是為了「護夫」，那袁詠儀在另一檔節目中的言論就令網友有些匪夷所思：「有一次我對他說，玩歸玩，記得做一些安全措施，知道嗎？不要將你的快樂建立在我的痛苦上。他回答我，好呀。」

袁詠儀曾在節目中大爆張智霖愛玩。（網絡圖片）

雖然近年通過各大綜藝節目，袁詠儀與張智霖的愛情成為一段佳話，男方被大讚寵妻，但當年袁詠儀在懷孕時，因反應較大吐了四個月，但張智霖在這期間依然打波、玩牌、打麻雀，連續8小時之餘，玩足7日，袁詠儀讓他不要出去，但得到的答案是：「我在這裡幹什麼？你吐，我也不能替你吐；你不舒服，我也不能不舒服；你不能出去，但我要出去。」

袁詠儀大談懷孕感受。（視頻截圖）

種種「互聯網記憶」如今歷歷在目，對於兩人的「模範夫妻」、「恩愛夫妻」人設，網友也不再買賬：「所以秀恩愛讓人反感。明明都是玩的很開的人」、「無語了，人設立得飛起，以後再也不覺得甜了」、「每個人的婚姻都是一地雞毛，並沒有想像中的那麼好。除非單身一輩子，不然就只能睜一隻眼閉一隻眼」等。