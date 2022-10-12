林鈺洧最傷心被稱「性女港姐」　澄清無爭50萬卡數：爆料者好收手

今屆冠軍港姐林鈺洧醜聞多多，又被稱黑面港姐、「性女」港姐，又被知情人士爆料指曾捲入三角關係，踩上前男友小三工作的名店大鬧對方，之後又被閏蜜爆出靠港姐獎金還「卡數」等等事情，黑歷史何謂是多不勝數。不過林鈺洧對於爆料者身份略知一二，更勸對方快啲「收手」。



Denice言論超大膽曾在自爆有五個性伴。(《對號入座》截圖）

作為星二代的林鈺洧選完港姐短短一個月就接二連三被爆舊歷史，先被翻兜「性史」言論，搞到被人叫「性女港姐」，風波都未平又被爆出她做過保險和名店sales，更捲入三角關係，仲去埋情敵工作地方踩場，之後又有閨蜜爆靠港姐獎金還「卡數」，事關她欠下50萬卡數而又無力償還。已面對種種惡意的指控，性格樂觀的她也坦言有唔開心，更表示自己不是外界所見咁硬朗，希望不要再有惡意詆毁，而她也會用時間去證明清白。

人紅是非多!!! (ig@denicelams)

不過最令她傷心卻是被封為「性女港姐」，害怕大家會被稱號主導咗思想，用有色眼鏡看她，始終作為女仔都會驚嫁唔出，如果有追求者想追她但擔心睇完報道會打退堂鼓，另外再次激動澄清只喺拍過3次拖，冇5個男朋友咁多，亦都好相信以往交嘅男朋友都無第三者，所以唔存在罵戰。而50萬卡數更是荒謬至極，表示以前信用額得一萬，無可能簽到50萬，又強調自己鍾意用現金，會將現金擺喺屋企。不過對於爆料者身份，她表示心裹有數，更叫對方快啲「收手」唔好再講大話啊！

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