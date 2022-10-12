姊妹們的國際市場｜嘉盈被彈女嘉賓中最煩：我係好標準香港女仔

ViuTV真人騷節目《姊妹們的國際市場》由黃正宜（阿正）及余德丞（Dickson）擔任主持，當中邀請到李昭南（Mishy）、陳海寧（Isabella）、何洛瑤（Sica）、王嘉盈（Kaying）及馬曉晴（Maisy）為嘉賓。節目中找來五位外藉人士，和五位女嘉賓配對，看看能否擦出愛火花。



五位參賽者。（Facebook）

昨（12日）播出的第二集其中一個焦點則是放在嘉盈與中牙（中國加牙買加）混血兒Kiva的對答上，Kiva表明在節目中如果想找一個女朋友希望找一個不要太多說話，文靜一點點的女生，在未見五位女嘉賓前，阿正已經被Kiva直接的說「太多嘢講」，令阿正躺著也中槍。

嘉盈真係好多嘢講。（Facebook）

在對答環節中，女嘉賓會有提問環節，其中便向Kiva問道喜歡什麼類型女生，Kiva直接說文靜。輪到嘉盈，嘉盈問Kiva覺得香港女生如何，Kiva坦言：「有啲嘈囉，啱啱隔離就係覺得有啲嘈，但相對嚟講唔怕冇嘢講」，Kiva事後亦不介意說出認為在場女生是嘉盈最煩。

節目完結後，嘉盈接受節目組訪問，坦言：「人哋形象會覺得我好冇禮貌好嘈，因為我就係好標準香港女仔，我比起Mishy佢哋我更加貼地，但我最後我都認為我係好尊重人嘅一個人，所以我唔認為我會撻著到佢哋嘅地雷。」

不過網友認為嘉盈所說的「標準香港女仔」並不太認同，多名網友也有留言批評嘉盈，寫道：「你只係嘈，好嘈，非常嘈，同埋經常喺人哋講嘢嘅時候插嘴，同埋講嘢唔知點解要勁大動作，呢啲女仔會掃冧曬餐桌上面啲嘢」、「唔止嘈，呢個嘉盈啲粗口仲流利過地盤佬」、「提醒一下王嘉盈：造作過龍就會過火誇張，令人討厭！」。

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