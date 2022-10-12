野人老師︱羅允芝三奪神顏Frankie香吻　事業爆升靠七仙羽作法？

MIRROR成員Stanley（邱士縉）在ViuTV劇集《野人老師》中的表現固然矚目，其隊友「神顏」Frankie（陳瑞輝）的演出亦毫不遜色，他與羅允芝（Yvonne飾）的感情線備受關注，兩人三次咀嘴戲更使「皮寶寶」（Frankie粉絲專稱）尖叫連連。

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羅允芝（Giann）因為貌似無綫（TVB）花旦李佳芯而有「翻版李佳芯」之稱，去年參加《最後一屆口罩小姐選舉》後為人所熟悉，當時她以「三小辣」之名獲得不少人氣，雖然最終未能贏得三甲殊榮，卻奪得「除罩最靚小姐」稱號，非常犀利，而她參加完《口罩小姐》之後工作亦愈來愈多，不但主持了ViuTV節目《夕陽新丁》和香港開電視節目《旅遊達人II出走》，還參演ViuTV劇集《I SWIM》。

羅允芝愈來愈紅或者可能與人稱「七師傅」的玄學家七仙羽有關，她曾經在節目中透露搵七師傅種生基後會好運連連，不但工作量增多，人緣運又變佳，收入好財運大大改善，又指七師傅的「薯仔種生基法」過程，與一般的種生基不同，要將代表自己的薯仔、寫上自己願望和生日日期的紙條、手印、符咒，用紅繩綁在一起並放到隠蔽地方作法及埋在泥土。另外，原名羅佩芝的她亦在今年二月改成現名，希望「允」字代表的正面、有可能，可以改善事業運。

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