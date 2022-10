昨日(12日)是舞者李啟言(阿Mo)的生日,一班舞者朋友自發性為他舉辦一連10日的集氣會。由前日(11日)開始便於銅鑼灣安排了一場地予大家前往抒發對阿Mo的思念及寄語,而另一邊箱一班舞者朋友更租下巴士站的廣告燈箱為阿Mo加油打氣。

巴士站的廣告燈箱 (資料圖片)

而阿Mo女友蘇芷晴(So Ching)凌晨在社交平台上載了一張站在巴士站廣告燈箱前的照片,燈箱上印有阿Mo的照片及有三個英文字,分別是:「Faith」、「Hope」、「Love」(信仰、希望、愛)。舞者朋友希望大家可以給予阿Mo這三項東西,So Ching亦在照片上寫上是阿Mo希望她去的,同時她亦有說是阿Mo想她Post出來的,So Ching最後亦有感謝大家:「Thank you all for your blessings to him」

So Ching亦有到巴士站的廣告燈箱打卡 (IG@soching_nat)

