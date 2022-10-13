玻璃朱《中年好聲音》被Foul影片流出　發文鬧傳媒：唔使幫我宣傳

現年48歲、人稱「玻璃朱」的朱庭萱因曾自稱是黃宗澤舊愛而為人熟悉，近年她在社交網站非常活躍而加入KOL行列，原來她的心底裏亦埋藏了一個歌手夢，近日更悄悄地參加TVB為中年男女而設的選秀節目《中年好聲音》，然而面試時僅僅唱了一分鐘就被「叮」走，事後更引起傳媒爭相報道，不過她卻對於部份傳媒的報道感到不滿，事後在社交網站連番發文炮轟「傳媒記者們，寫嘢唔該專業啲」，又指出對於被寫成狂轟無線和投訴安排混亂非常不滿：「專業啲啦後輩們。」



玻璃朱悄悄地參加TVB為中年男女而設的選秀節目《中年好聲音》。（FB：朱庭萱 Bonnie 玻璃朱）

玻璃朱參加面試的直播片段近日在網上流出，影片中的她穿上白衫牛仔褲，在評判張佳添和伍仲衡面前先介紹自己是金融工作者兼烹飪KOL，又表示自己曾參加過19區歌唱比賽，並奪過灣仔區冠軍：「歌星永遠係我細個寫『我的志願』嘅夢想，但去到我自己有機會嘅時候，唱片公司叫我試音嘅時候，我認為自己嘅工作環境同一啲個人原因而拒絕，係我一生嘅遺憾。」

玻璃朱在面試中唱出葉蒨文的《我要活下去》。（FB：Dean Siu 邵子風）

評判時張佳添和伍仲衡。（FB：Dean Siu 邵子風）

唱了一分鐘就被「叮」，工作人員舉手示意玻璃朱離開。（FB：Dean Siu 邵子風）

玻璃朱在面試中唱出葉蒨文的《我要活下去》，唱完一小段約一分鐘就被兩位評判「叮」，以示不用再繼續唱下去。她其後在Facebook發文分享當日的面試過程及心得，她稱自己早於九月中就已經報名參加，直到傳媒上星期報道上星期首次面試都一直未有收到通知，因此一度以為TVB刻意不讓自己參加：「好多人同我講我哋呢啲背景身份嘅人TVB唔會俾我哋入圍，唔通真係？最後搵咗一位高層朋友查詢，佢過咗一日回覆話約咗我星期六嚟試音，但當時真係無人通知過。」她後來於星期四晚上被通知在星期六晚上七時面試，但她表示因為要湊小朋友希望可以在下午面試，不過對方堅決表示「時間唔改得」。

玻璃朱其後在Facebook發文分享當日的面試過程及心得。（FB：朱庭萱 Bonnie 玻璃朱）

玻璃朱在文中解釋自己當日失準的原因，首先自己只得一日時間準備背景音樂、揀歌和練歌，再加上自己患上新冠肺炎之後聲帶未完全康復，而且「仲有少少沙，高音有少少拆」，兼且面試當日排隊等了足足兩個多小時，又表示「勁凍冷氣好彩著咗長袖衫，但冇食晚飯個人都殘殘地，之後就再安排到試音室門口等，我去咗洗手間出嚟後，突然就同我講我係下一個唱！嘩大佬好突然，兩個幾鐘頭未開過把聲冇講過嘢」，又表示自己「太耐無企台真係有啲緊張」、「未開聲」、「揀錯歌」等等。然而她參加比賽一事獲傳媒廣泛報道之後，卻不滿資料有誤兼被寫成只唱一分鐘就被「叮」：「傳媒記者們，寫嘢唔該專業啲。第一，我當年係參加19區唔係18區。第二，首歌比較短分幾鐘就唱晒一段，唱晒成段咪叮囉，唔洗攞人哋唱3分幾鐘嚟比較去變相踩我嘅唔該晒！」

玻璃朱在文中解釋自己當日失準的原因。（FB：朱庭萱 Bonnie 玻璃朱）

她今日凌晨（13日）又再出post炮轟多一次傳媒，指責被報道成「狂轟無線」深感不滿，怒轟香港傳媒不專業：「因為有傳媒先亂寫，我先將面試過程同大家分享，去解釋自己失準嘅好幾個原因。唔該啲毒媒唔好再用你哋嘅個人觀感加罪落我身上，你們不代表我！學下報道事實，求証（證）下當時人先寫，唔好成日老作老屈，專業啲啦後輩們。」她又用多個hashtag宣洩不滿，表示自己打不死：「#唔使挑撥離間啦 #大家噉留意我唱歌下次記得睇我開live啦 #你哋打我唔沉㗎慳啲啦 #唔使再幫我免費宣傳啦 #垃圾毒媒影衰晒啲專業記者」。

玻璃朱發文鬧爆。（FB：朱庭萱 Bonnie 玻璃朱）