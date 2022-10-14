Ian陳卓賢回母校送禮物　勉勵排球隊師弟：要有受得起挫折嘅心

陳卓賢（Ian）日前回母校長沙灣天主教英文中學（長天），為排球隊師弟送上波鞋、護膝、運動襪，運動衫等禮物。長天體育科主任兼排球隊教練，當年亦是Ian班主任的倪震權老師昨日（13/10）在社交平台分享當日的情況，並感謝Ian親自回校為師弟打氣：「喺今年八月開學前收到天大好消息，好感激Ian喺學界重開嘅今年，支持啲師弟贊助佢哋嘅排球鞋、襪以及護膝，仲有training tee，仲親自返嚟向啲師弟打打氣，真真正正嘅薪火相傳。希望班小師弟能夠繼續自強不息，喺嚟緊嘅比賽打錯（出）精神面貌同埋打到好成績，到時再邀請師兄去球場支持你哋。」



倪震權老師在社交平台分享Ian回校的情況，感謝他親自回校為師弟打氣。（IG/ @nck0114）

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片中，Ian勉勵師弟說：「學業又好，做其他嘢都好，都會遇到好多唔同嘅挫折，就係因為有呢份受得起挫折嘅心，同埋最緊要重新企番起嚟，希望大家捉緊呢個信念，繼續做好，就係咁。」他隨後合十雙手，續說今次贊助排球隊並非單純是因為學界重開，而是「感恩地而家自己有少少能力，想幫番啲師弟，都知道係唔容易，大家繼續加油。」

點撃睇Ian回母校情況：