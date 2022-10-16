唐文龍公開戀情後激罕曬幸福　疑與山東女友展開同居生活好事近

現年52歲的唐文龍早前作客陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》時，突然自爆有一位圈外女友，兩人現時穩定交往中，更考慮結婚生B：「都有諗過，再唔諗驚生唔出。」不過公開戀情後，唐文龍一直保持低調，甚少提及女友，但日前他就上載了一段影片，並寫道：「最近在學山東話，給你們講個故事，你們覺得怎麼樣？女票（女朋友）總笑我，我也不知道為什麼，明明我是#全村最靚的仔 #生活需要點樂趣。」



唐文龍早前作客陳敏之YouTube Channel節目《Chi Chat》時，突然自爆有一位圈外女友。（YouTube影片截圖）

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片中有一把女聲對唐文龍講道：「你給我講個故事，用山東話。」之後唐文龍開始用山東話講龜兔賽跑的故事，雖然發音不太標準，但尚算流利，相信他下了不少苦功，期間他有一兩句話不會說，於是向鏡頭背後的女仔請教，對方用標準的山東話回答。雖然唐文龍女友未有出鏡，但不少網民都留言表示喜見兩人曬恩愛：「龍哥好幸福」、「原來龍哥是山東女婿」、「好會哄女友」！

學講山東話。（影片截圖）

疑似已經展開同居生活。（影片截圖）

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其實唐文龍早前亦曾低調曬幸福，他上載了一段在屋企拖地的影片，片中他一邊拖地，一邊同女友傾偈，兩人有講有笑，同居生活幸福滿瀉！一向被視為圈中型男代表的唐文龍，擁有俊朗陽剛的外形，加上一身結實肌肉，男人味十足，他過往曾與陳少霞拍拖6年，又曾與佘詩曼、楊柳青、黃文意等傳過緋聞，如今公開與圈外女友的戀情，又激罕大曬恩愛，似乎都好事將近！