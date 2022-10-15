美麗戰場｜現實中06年港姐選美一樣多花生　冠軍曾爆出整容疑雲

無綫（TVB）劇集《美麗戰場》劇情進入大直路，講完陳瀅、蔣家旻的家庭鬥爭之後，「戰場」就移師到香港小姐競選，當中更會有不少勾心鬥角情節，追看度大增！劇集建構在2006年香港小姐競選那一年，有沒有參考那一年香港小姐選美的情節就不得而知，或者只得葉念琛一個知，但確實這一屆選美發生過直接影響冠軍賽果的花生趣聞。



場景各方面都好似。（劇照）

當年的香港小姐競選三甲冠亞軍分別是13號陳茵媺、15號周家蔚、5號呂慧儀，而亞軍周家蔚剛同時奪得最上鏡小姐。雖然現在睇賽果令人滿意，但原來當年陳茵媺奪冠曾令不少人大跌眼鏡。事緣當年比賽的大熱門一直都是8號徐淑敏，但最終她卻只得一個「豬肉獎」旅遊大使，選美結束後就隨即加入TVB成為藝人。

2006年香港小姐競選三甲冠亞軍分別是13號陳茵媺、15號周家蔚、5號呂慧儀。（TVB截圖）

有傳當年陳茵媺是因為遊船河時穿上性感泳衣，顯露出豐富身材而成為焦點，其後更有人翻查出她在2004年參選「多倫多華裔小姐」的舊照，指她因為不甘落敗，整容之後兩年再參加香港小姐競選。面對整容疑雲，陳茵媺回覆記者訪問時就堅決否認，說：「我唔反對整容，但自己就覺得自然才是最靚，我鍾意自然美，自己絕對唔會整容！」更表示兩年時間樣兒有改變也不出奇。

徐淑敏是比賽大熱。（TVB截圖）

當年的陳茵媺已經好索。（TVB截圖）

說回當年競選的花生趣聞，當年8號徐淑敏因為樣兒甜美，身材突出而成為賽前大熱，相反陳茵媺則在身材上較為輸蝕。要知道，當年傳媒報道新聞時則重於身材、身家方面的話題，所以身材輸蝕自然就較少曝光機會。不過神奇的事在競選前發生了，有人發現當年的陳茵媺在賽前一個星期的時候忽然「升Lv」，睇頭迅即大增！隨即又成為了傳媒的焦點，蓋過了其他參選佳麗。又可能是兩人決賽當晚時表現的影響，最終陳茵媺成功奪冠，而徐淑就只有一個旅遊大使獎以及最後五強的名銜。

女大十八變，一定會有啲唔同嘅。（網上圖片 / TVB截圖）

點擊下圖睇陳茵媺巔峰期選美片段：