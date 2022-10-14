美麗戰場劇透｜陳曉華黑化開始？　第三者關嘉敏入型入格

TVB台慶劇《美麗戰場》第十集劇透



《美麗戰場》上集講到，趙太（唐詩詠飾）反過來感謝家寶（陳瀅飾），並提到一個她沒想過的賺錢方法。趙氏夫婦不為所動，賣樓亦不成功，家寶只好找家明（張馳豪飾）商量，希望家明可將茶餐廳轉手後借錢給她還債，惟家明因堅持原則而拒絕。家寶徹夜難眠，戰戰兢兢地鼓起勇氣致電一言（陳山聰飾）……一言隨即要家寶拍廣告，慶功時一言的助手琳琳（孫慧雪飾）揭露一言為家寶極為堅持，差點接律師信。家寶對賺到第一桶金感開心，此時家明卻放棄當初原則，令家寶對他更加失望。一言要家寶參選香港小姐，藉此增加知名度。

陳瀅問男友借錢。（《美麗戰場》截圖）

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《美麗戰場》最新一集講到，家寶向靜兒（劉佩玥飾）坦白已退學，並簽約一言旗下，希望於短期內賺更多錢，讓祖母（程可為飾）搬進高級療養院。港姐報名現場，家寶的出現引來記者們一陣哄動，靜兒對家寶參選驚詫莫名之際，失蹤多時的家琪（蔣家旻飾）從豪華房車走出……家明得悉家寶參選，告知她待暑假後會赴加拿大進修，還明言二人的路越走越遠。靜兒帶來香檳預祝家寶勝出，同時猜測家琪背後有人撐腰。家寶應一言之約面見幾位重要人物，還意外重遇一直想招攬一言的威爺（李成昌飾），威爺竟要家寶單獨留下。

陳瀅決定參加香港小姐。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「丁子朗同陳曉華之間會有第三者，關嘉敏會出現，佢做得非常入型入格。聽日會有一場李成昌同陳山聰嘅對手戲，大家會好滿足。」