美麗戰場｜蔣家旻港姐面試偷故仔博同情爆喊　網民讚教科書演技

無綫55周年台慶劇《美麗戰場》昨晚（14日）播出的第十集高潮迭起，更有兩大衝突場面，當中觀眾最期待而又最震撼的，絕對是消失了三集的「反骨琪」（蔣家旻飾）長髮Look回歸，並與家寶（陳瀅飾）在選美情節中正式對壘。強勢回歸的反骨琪，除了一張「臭臉」繼續「焰」壓群芳，演技亦再度升呢。

「反骨琪」呢個假樣，莫講話家寶，家庭觀眾都想藐佢。

改了姓周的反骨琪先裝作「人畜無害」混入佳麗堆兼扮向家寶示好，面試期間還盜用家寶真實經歷作自我介紹博同情。雖然行為無恥，但反骨琪盜用故事期間全程一臉無辜又感慨，兩行眼淚更是瀑布式徐徐落下，加上一對充滿故事的淚眼，別說現場評審，就連觀眾也「入晒局」，紛紛留言大讚蔣家旻乞人憎得來好演技，封她為「鄧萃雯接班人」之餘，更大讚她是教科書演技。

談到戲中戲，蔣家旻坦言很難忘：「呢場戲成頁紙都係話我呃人，咁又要諗又要喊又要博同情，加上本身已經做緊戲，但做緊戲之餘仲要再做戲，對我嚟講好大挑戰。」至於葉念琛則大讚蔣家旻相關場口是神級演繹，並謂有刻意清場幫助蔣家旻進入狀態：「喊戲好多時會受環境影響，但演員嘅專心同投入程度都要靠佢自己。」

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另一衝突戲則集中在小美（陳曉華飾）、裕進（丁子朗飾）以及圓圓（關嘉敏飾）的愛情三角錯，裕進逼不得已下帶小美前往錄音室，令小三圓圓與小美終於碰頭。擺明戰鬥格的圓圓期間以不同方式向小美宣戰，更肆意在小美面前向裕進放電，臨尾咬著湯匙向小美拋出一句「人哋嘅嘢真係特別好味」，配以一抹冷笑，不但小三味濃，更讓人看著心寒，獲網民大讚：「這種角色很適合她發揮」、「入型入格」。

關嘉敏啲表情挑機到一個點。

關嘉敏事後坦言由於首次飾演這類角色，故做了很多事前準備，更看足一個月「爭鬥系」劇集學做「心機婊」，包括《宮心計》、《溏心風暴》以及《The Penthouse》等，並謂臨場再靠葉念琛一句注下強心針：「佢話呢套劇全套劇都係八婆，你放心去演啦。」談到獻出螢幕初吻，關嘉敏笑言事前事後均十分緊張：「初頭會擔心同尷尬，我有特登擦多次牙同埋買咗薄荷味喉糖，希望唔好影響對手嘅情緒同感覺。拍完之後，因為擔心自己做得唔好，所以就成晚碌嚟碌去唔係好瞓得著。」