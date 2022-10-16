甄珍母子傳失蹤近兩個月　兒子劉子千終開腔：我想打開天窗說亮話

台灣息影女星甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）於月前從香港飛往北京處理私人事務，自始兩人便失去了聯絡，早前更有傳兩母子在8月21日開始在北京失蹤至今。甄珍的好友透露甄珍於8月底失去聯絡，但她9月初卻突然更新朋友圈報平安，聲稱因最近比較忙，無法回覆電話與訊息，忙完會跟大家聯繫。然而她的好友聲稱仍聯絡不上她，擔心她的安危，亦有不少謠言傳出。

至本月8日甄珍於社交網澄清表示：「抱歉讓朋友擔憂、困擾，對於枱面上這些自稱是好友的爆料都不完全正確，沒有任何人有權力替我發言，今後有任何進展會親自向社會，媒體，及關心自己的朋友說明，若有失禮之處還請大家見諒。」

甄珍回往過去人生點滴。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

昨日（15日）她的兒子章立衡亦在社交網出post寫到：「最近看到了新聞滿天飛，也知道某一些人在跳腳替古人擔憂，謝謝你們的抬舉。我想打開天窗說亮話，禮貌上提醒某一些人，若有誹謗、污衊，或造我謠的行為，我會保留權利追究法律責任的。有得罪之處請多多包涵。謝謝大家的關心，祝大家有個美好的周末！」是傳出失蹤後首次公開發聲，也藉此報了平安。他對上一次出post已是7月29日。

甄珍與兒子章立衡（劉子千）以及前夫劉家晶。(中時圖片)

章立衡傳失蹤後首出post發聲。(章立衡fb)