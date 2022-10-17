美麗戰場劇透｜陳曉華俾丁子朗毒打　選港姐過程仲會大爆黑幕

TVB台慶劇《美麗戰場》第十一集劇透



《美麗戰場》上集講到，家寶（陳瀅飾）向靜兒（劉佩玥飾）坦白已退學，並簽約一言（陳山聰飾）旗下，希望於短期內賺更多錢，讓祖母（程可為飾）搬進高級療養院。港姐報名現場，家寶的出現引來記者們一陣哄動，靜兒對家寶參選驚詫莫名之際，失蹤多時的家琪（蔣家旻飾）從豪華房車走出……家明（張馳豪飾）得悉家寶參選，告知她待暑假後會赴加拿大進修，還明言二人的路越走越遠。靜兒帶來香檳預祝家寶勝出，同時猜測家琪背後有人撐腰。家寶應一言之約面見幾位重要人物，還意外重遇一直想招攬一言的威爺（李成昌飾），威爺竟要家寶單獨留下。

陳瀅決定參加香港小姐。（《美麗戰場》截圖）

點擊下圖睇更多上集《美麗戰場》精彩畫面：

+ 10

以下內容有劇透，逃生門在此：

美麗戰場5-10劇評｜回憶太耐引致劇情沉悶 演員夠多有新鮮感

美麗戰場｜蔣家旻港姐面試偷故仔博同情爆喊 網民讚教科書演技

美麗戰場｜現實中06年港姐選美一樣多花生 冠軍曾爆出整容疑雲

美麗戰場｜10位參選美女隨時靚過今屆港姐 曾淑雅竟然係三料冠軍

《美麗戰場》最新一集講到，裕進（丁子朗飾）趁小美（陳曉華飾）上班出勤，約圓圓（關嘉敏飾）到家中歡愉，小美卻提早回家打算給裕進驚喜。小美捉姦在床，竟哭求裕進不要分手……家寶收到通知入圍港姐十二強，懇求家明留港支持她，家明卻已有所決定。靜兒被指派專訪富貴（林盛斌飾），即使對富貴印象不佳，身為打工仔的她根本沒選擇餘地。港姐首晤傳媒與評判當天，家琪不滿大會安排的服裝，打一通電話就能解決問題。另邊廂，家寶的服裝卻出現破損。家琪見記者時說出感人的參選原因，博得評判與其他佳麗的同情。

陳曉華突然返屋企。（《美麗戰場》截圖）

點擊下圖睇更多下集《美麗戰場》精彩畫面：

+ 9

集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「今晚最深刻一場就係陳曉華俾丁子朗打，係堅打，現場所有人都好心痛。然後方力申會出場，兩姊妹繼續鬥，會有啲港姐黑幕俾大家睇吓。家明同阿寶嘅感情面對一個階段性結束，會有一首合唱歌出現，男嘅係張馳豪。」而合唱的女歌手好神秘，大家可以諗吓。