美麗戰場｜關嘉敏床上戲肉搏丁子朗超澎湃：feel唔到佢有反應

TVB劇《美麗戰場》一集比一集精彩！今晚（17/10）一集講到丁子朗背陳曉華偷食，與關嘉敏上床時被撞破，場面香艷又充滿激情。關嘉敏接受《香港01》訪問時，直言自己的「第一次」就給了丁子朗，初次上陣時還有點緊張。



關嘉敏和丁子朗床上戲。（《美麗戰場》截圖）

關嘉敏說：「今套劇好多第一次，首先係床上戲，熒幕初吻，同埋第一次做八婆。拍床上戲嗰時好緊張，開頭有少少怕醜，始終大家着得好少，丁子朗又冇着衫，我又只係着一個bra，所以有少少唔係好習慣。好在之後入咗個角色之後都係順勢咁做，都冇理，導演好快都ok咗。」

關嘉敏好正。（劇照）

她表示，大家的表現都十分專業，雖然現場環境十分寒冷但大家都十分快就進行狀態，並可以很快地拍完這一幕戲份。同女神拍床上戲，丁子朗會不會有生理反應？她直言：「佢有冇反應呀？我feel唔到，哈，feel唔到呀。其實我覺得佢係擔心佢自己身形多少少，因為脫嘅時候佢都不斷做掌上壓，務求喺個鏡頭面前有完美身形。」除了丁子朗開拍時關心自己身形，其實關嘉敏在開拍前也食得很清淡，當日還預先跑步去水腫。

關嘉敏性感演出。（《美麗戰場》截圖）

呢一幕好精彩。（《美麗戰場》截圖）

關嘉敏身形相當靚。（IG@carcar.carman）

關嘉敏說因為自己是第一次飾演「八婆」，所以事前十分擔心自己的演出，又在網上溫書睇了十分多「八婆」的戲份。拍攝當天時，導演葉念琛也十分照顧她，她說：「佢話呢套劇全部都係八婆，放心啦，唔會影響你形象，就係因為佢呢句我先放心去演八婆。佢都有去調教我哋三個嘅戲，因為今晚出嗰場我哋都有鬥爭。」

Carman青春無敵。(關嘉敏ig)

她表示十分丁子朗對做戲的熱誠，每拍一個鏡頭之前都會做掌上壓谷肌。她說：「佢每個shot都做，佢會：『等等先！』跟住就一！二！三！四！做push-up，我喺隔籬聽到佢啲一！二！三！四！我就覺得佢好犀利！但係有冇小鹿亂撞呢，就只係有驚訝，冇興奮。」雖然在床上擁抱着女神，但丁子朗卻沒有一絲反應，關嘉敏還有點失望。關嘉敏直言：「佢肌肉都硬淨嘅，實嘅。on cam嘅時候攬住咗已經摸緊，所以完全感受到佢肌肉同埋心跳。因為我係靠喺佢個心嗰度。」當時他的心跳跳得快嗎？她卻十分失望，回答說：「好慘呀，心跳係正常速度。可能比平時快咗少少，可能因為佢做咗掌上壓。」

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