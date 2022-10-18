「熊仔頭」嘉盈自爆初戀遇到軟飯男　曾因20元被對方打到見血

現年24歲的嘉盈（王嘉盈）是YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」幕前成員之一，憑着「MK妺」形象，以及驕人身材而備受網民熱捧。最近嘉盈亮相於ViuTV真人綜藝節目《姊妹們的國際市場》，性格豪放的她受到不少網民及男嘉賓寵愛，不過原來私底下曾經被男朋友家暴，早前她出席由森美、火火和劉翁主持的節目《公子會》擔任嘉賓，大談初戀時辛酸經歷。

姊妹們的國際市場｜王嘉盈爆男仔無可能鍾意平胸：你講咩大話啫！

現年24歲的嘉盈是不少網民心中的女神！（YouTube/@ 商業電台 Hong Kong Toolbar）

嘉盈坦言在16歲時遇到初戀，當時她的男友剛剛考完中學文憑考試正值19歲，在等待放榜期間男友經常去打機，而處於學生時期的嘉盈為了週末與好友打邊爐，就會把過去一周的零用錢存起來。她憶述：「點知我接到電話話『你幫我課金』，個陣被初戀衝昏頭腦，就同朋友講去唔到打邊爐，我要幫男朋友做啲嘢，就將打邊爐同行街嘅錢，幫佢去課金，幾百蚊，生日禮物仲指定要咩。」

嘉盈自爆初戀男友是位會家暴兼食軟飯的男人。（IG/@kaaying219）

嘉盈講起初戀愈講愈興奮，語出驚人的她自爆曾經因為金錢問題而被前男友打：「講出嚟真係笑死你哋。」當時情侶二人在九龍灣某戲院約會，嘉盈剛買完戲飛興高采烈打算到對面超市買壽司填飽肚去睇戲，豈料男友突然問到：「買飛個陣你冇俾學生證咩」。

嘉盈憶述當時男友得知自己忘記帶證件的心情及情況：「你明知道今日睇戲做咩唔帶學生證？我哋因為會冇得平二、三十蚊而嘈交，最後佢就批踭打到落我塊面度，我成個瞓低咗啊！」

一眾主持人聞言大笑，隨後嘉盈補充：「當時我企到好遠，佢就話『你過嚟啊，你過嚟啊』，我又要面喎『我過嚟又點啊』我唔信佢會打我，跟住就一拳打落嚟，我瞓咗落地仲要個嘴流血。當時我有着鬆糕鞋企唔穩，成條街係冇人過嚟，激死我啦！」

嘉盈形容自己與初戀的關係為係物以類聚。（IG/@kaaying219）

嘉盈續說初戀批踭的舉動已經非常仁慈：「我返來先知道佢之前有打佢女朋友，佢試過推佢落樓梯，我執到啦！多謝你嘅不殺之恩。」

嘉盈亦非常同意物以類聚的講法：「我自己係情緒起伏大嘅人，你哋應該都聽得出，我無論喊定係笑都係好立即嘅情緒，所以我都係會吸引到情緒化嘅男人，呢樣嘢真係好蝕底。」不過幸好嘉盈的前度只有一個是會動粗。

「熊仔頭」嘉盈現身小薯茄訴說胸大的煩惱：衣食住行都好唔方便

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