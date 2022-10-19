52歲梁琤出席亞姐聚會　與羅霖張文慈合體疑雙眼出現問題令人擔憂

近年的選美節目經常被嘲一代不如一代，當年亞洲小姐也曾是個美女雲集的地方，曾捧紅了利智、伍詠薇、楊恭如、萬綺雯等人，日前同為亞姐出身的羅霖、梁琤和張文慈一同聚會，各人的狀態都維持得想當不錯，不過有網民都發現站在左邊的梁琤眼睛疑似出現問題，情況令人擔憂！

左眼和右眼差異明顯！（IG/@pinkycheung930）

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影片中，羅霖、梁琤和張文慈一同為大家介紹自己是哪一年出身的亞姐，並留言說道：不同年代的亞姐相聚在廣州，時光不老我們不散，感恩所有的相遇，快樂姐妹。」不過梁琤的眼睛疑似斜視不能聚焦，有網民猜測她因為拍攝電影，從而導致受傷，也有可能是這個原因誘發眼睛看起來有些問題。

梁琤雙眼曾充滿電力：

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梁琤是1990年亞洲小姐出身，雖然她在當年十甲不入，但成就非常矚目，她更憑「打女」形象深入民心，更被傳媒稱呼為「最溫柔打女」。2020年1月初約滿後離開無綫電視並北上，不過她的重心並不是演戲，而是時尚，穿衣打扮以及體態非常好。不過讓人覺得惋惜的是，52歲的她至今單身。在2015年，梁琤曾於《姊妹淘》節目上坦言自己：「年少時憧憬有美滿婚姻，長大後發覺好大學問，驚責任大而產生恐懼。」

早前狀態仍十分好！（微博照片）