李泳豪成家立室迎娶台灣女友Agnes　新娘超靚鏡頭面前嘴嘴

藝人李泳豪於8月時宣布與拍拖2年的台灣女友Agnes結婚，今日（20日）他們二人終於舉行婚禮，一班《愛．回家》的演員都有出席李泳豪的婚宴，在一班朋友的推動下，李泳豪與太太Agnes在鏡頭前甜蜜互咀，令現場氣十分高漲。

李泳豪與拍拖2年的台灣女友Agnes舉行婚禮 (節目截圖)

李泳豪的婚禮今日下午於父親李家鼎（鼎爺）的私房菜館舉行，在雙方的家人、好友及律師見證下正式成為夫妻，一班好友們更祝福二人早生貴子，鍾志光更搞笑的說：「我等見鼎孫阿！」李泳豪表示其實與Agnes一早已有生育計劃，所以不用擔心，更表示希望可以生兩個小朋友。李泳豪亦覺得太太Agnes值200分，更大方地對Agnes說出愛的宣言：「餘生我都會照顧佢！」簡直就是閃爆在場人士。

李泳豪的婚禮今日下午於父親李家鼎（鼎爺）的私房菜館舉行 (節目截圖)

而太太Agnes對李泳豪的評價是：「絕對是100分，他做人的態度，他很誠懇，然後也很踏實的性格，然後做事情很努力，然後還有一點最棒的地方就是對家庭的觀念是很有責任感的！」Agnes對李泳豪讚口不絕。Agnes除了對李泳豪讚口不絕外，對老爺鼎爺亦讚口不絕，Agnes說鼎爺是一個十分溫柔的人：「他就是一個很慈祥的父親，對著我，他會跟我聊煮東西和老一輩的歌手，因為他在我小時候在台灣待過一陣子拍戲，所以他就很喜歡某幾個台灣歌手。」Agnes還說鼎爺會唱台語歌給她聽。鼎爺說到媳婦Agnes更是笑口不絕，表示希望他們二人結婚後快點生個孫給他抱，更即席大騷台語：「小姐，我愛你沒人知道，你知道嗎？」鼎爺更說這句是教李泳豪向Agnes說的。

太太Agnes大讚李泳豪 (節目截圖)

鼎爺說到媳婦Agnes更是笑口不絕 (節目截圖)

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