湯洛雯細妹與湯鎮業大女出席晚宴　湯愛嘉湯樂瑤姊妹花靚絕全場

港姐出身的湯洛雯一向有「靚湯」之稱，而比她細10歲的的細妹湯樂瑤（Cassandre）同樣高質。現年25歲的Cassandre畢業於香港中文大學法律系，雖然她無意入行，但亦有不時出席活動，更在社交平台大曬靚相，成功吸引不少人關注。日前Cassandre獲邀出席一個慈善晚宴，身穿黑色露膊連身褲的她盡騷好身材，相當吸睛！而Cassandre的堂姐、湯鎮業大女湯愛嘉亦有出席，以黑色連身裙上陣的湯愛嘉同樣氣質出眾！



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據知慈善晚宴在高級酒店舉行，來賓全部都是城中名媛、闊太，眾人盛裝出席，現場十分熱鬧。除了湯愛嘉、湯樂瑤這對堂姊妹之外，苟芸慧、汪圓圓及湯鎮業前妻姜坤等都有出席，年過半百的姜坤身形完全沒有發福，狀態Fit爆，魅力不減當年！其實湯鎮業家族一向盛產靚仔靚女，他與前妻姜坤育有三名子女，現年29歲的大女湯愛嘉繼承了父母的優良基因，樣貌甜美，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，早年她曾出席時尚活動，被外界大讚星味濃，雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris）亦有加入演藝圈，而湯鎮業哥哥湯鎮宗的一對女兒湯洛雯、湯樂瑤亦是出名靚女的姊妹花！

兩姊妹都係靚女！（IG@cassandretong）