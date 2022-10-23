林鈺洧母親爆前夫林俊賢傾共同撫養無影　澄清無要求女兒13歲獨立

應屆出爐港姐冠軍林鈺洧 (Denice) 的爸爸是本港80年代當紅小生林俊賢，不過她出生不久便父母離異，她自小跟隨母親Jasmine生活，多年來與爸爸絕少見面。Jasmine日前罕有地接受傳媒訪問，首次開腔談及前夫林俊賢。她當年與林俊賢發展地下情、之後更結婚生女，可是兩人最終離婚，她成為了單親媽媽獨力撫養女兒。Jasmine坦言兩母女相依為命的日子不容易。

林鈺洧與爸爸林俊賢。

原本Jasmine爸爸當年由英國返香港幫她手照顧Denice，但在Denice 8、9歲左右，公公突然離世，沒有人再幫手照顧Denice，她要兼顧工作和湊女很困難，於是她便去找林俊賢，跟對方傾談共同供養女兒的事。Jasmine指當晚傾談的氣氛很和諧，林俊賢還問她拿了一張女兒的照片來保存，彼此亦都同意她的提議，並說好過幾日再傾，然而之後她就找不到對方了。在那晚之後她就真正把對方徹底拋諸腦後。對於有傳她當年離開林俊賢是因為被對方家暴有關，對此她表示不想回應。

Jasmine又表示今次受訪是想清坊間一些誤會，強調自己絕無要求女兒13歲就要獨立，是女兒想跟幾個女性朋友搬出去住。在女兒搬出去住之後，兩母女仍有不時見面，後來Denice簽了模特兒公司，她們才疏於聯絡，直至3年後女兒與模特兒公司完約，母女二人才開始多了聯絡。今年Denice參選港姐，兩母女關係更比前變得更好，Denice經常向媽媽請教選美心得。