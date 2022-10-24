王菲前夫李亞鵬轉型做帶貨直播　宣傳被嘲人生高峰係「娶王菲」

天后王菲與前夫李亞鵬於2013年離婚，早於離婚前李亞鵬事業走下坡。李亞鵬於2010年對外宣布告別演員身份，專心從商，而李亞鵬早於2012年起捲入巨額債務風波，2015年李亞鵬退出公司，生意夥伴追討4000萬到期債權約定，最後法院判決李亞鵬須償還欠款，連利息和過期罰金須償還逾5000萬人民幣。債務風波加上與王菲離婚時疑似出軌，令李亞鵬形象下滑。

王菲與李亞鵬曾於2005年結婚，2013年離婚。（視覺中國）

李亞鵬仍未走出債務風波，近年重投熒光幕前，積極經營社交網谷人氣，又轉型做最熱門的直播帶貨搵錢。日前李亞鵬於小紅書上載短片，憶述退出娛樂圈原因。

李亞鵬今年3月再婚 。（微博圖片）

李亞鵬在片中說：「我站在台上，面光刺著我的眼鏡，遠處是黑壓壓的人，但已經和夜空融為一體了，但我還能聽見幾萬人的聲音，（叫）沖哥就令狐沖嘛，那時候《笑傲江湖》正在播，但是突然給了我那麼所謂的一個人生的高光一刻的時候，它沒有帶來我內心的喜悅和興奮。」

李亞鵬表示思量了一夜後便致電經理人，告訴他不想拍戲了，之後10年每年只拍一部戲，「我自己意識到這不是我想要的生活，雖然它有名利有鮮花有掌聲。」李亞鵬表示這是他真誠的一番說話，最後不忘宣傳籲粉絲收睇他的直播。

李亞鵬拍片講述點解退出娛樂圈，慘被網友Mean。（小紅書影片）

李亞鵬的影片沒有贏來掌聲，有網友表示：「你的高光時刻是娶王菲」、「直播帶貨就是你想要的了？」、「你現在演的就挺好的....」另有人力撐李亞鵬道：「可以不支持，但不要中傷，每個人都不容易。」、「這番話，得有足夠經歷和一定知識涵養的35+的人聽了才能有共鳴，年輕人聽不進去的。」

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