香港人在北京｜戴祖儀帶吳業坤出埠變「阿媽」：佢真係太多蝦碌嘢

無綫（TVB）新劇《香港人在北京》台前幕後日前拍攝完畢返港，今晚（24/10）他們舉行煞科宴慶祝。有份參演的戴祖儀接受《香港01》訪問時，大讚今次拍攝好玩！她說：「上面好玩不特止，連啲腳都好好玩！成班一齊開工有種大學去旅行嘅感覺。」



戴祖儀表示，內地演員也十分專業。（梁碧玲攝）

在內地生活工作習慣嗎？她直言沒有半點不方便，食飯坐車全靠手機APP就能處理，而且食物豐富又好食。她說：「反而返到香港有少少唔慣，因為搭的士、食嘢都好貴。」她直言，拍攝地點多數在寧波，所以吃了很多醉蟹、魚生，後來到了北京又有片皮鴨、涮羊肉，再到廣州時又有粵菜，簡直是一個美食之旅。她說：「所以我返到嚟香港肥咗4kg。」

戴祖儀說自己在內地狂食美食，所以肥了差不多4kg。（梁碧玲攝）

在內地拍攝，戴祖儀就大爆陳展鵬相當受歡迎。她說：「我比較新冇咩fans，所以我都係做見證佢哋被圍嗰個，哈哈。我見到啲fans好有心，整咗啲曲奇，好有特色嘅小食畀展鵬食，好sweet呀！」不過戴祖儀也不差，她自言在廣州擔任吳若希演唱會嘉賓時，也有fans送她禮物。

戴祖儀笑指同吳業坤拍迄好似「阿媽湊住個仔」。（梁碧玲攝）

她自言，今次出埠覺得自己變成了拍檔吳業坤的「阿媽」，事關他真的很多甩漏。她說：「覺得自己似阿媽湊住個仔，佢真係太多蝦碌嘢，對住佢真係有種母愛！哈哈，好似『阿仔，生性啦。』咁，呢幾個月有佢喺真係開心好多，好似之前安檢嘅時候，佢hand-carry把水果刀，跟住過關嘅時候剔咗自己係陽性。」