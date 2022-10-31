28歲女神大戰｜網友熱討蘇皓兒定袁澧林較吸引　結果竟然係......

同樣今年28歲的蘇皓兒及袁澧林一向都係宅男女神，最敦近連登討論區就發起左一個「正常人會揀蘇皓兒定袁澧林?」的帖子，立即引發世界大戰亦各有支持者。有人大讚蘇皓兒「睇落順眼d」，又盛讚話蘇皓兒「個種靚唔係普通嘅靚咁簡單，直頭係望完一眼 都仲有個餘韻喺度 久久不能忘懷」。當然亦有連登仔持相反意見，揀袁澧林「因為識做戲、音樂」真係各有所愛，不過睇留言戰況似采蘇皓兒暫時領先。

蘇皓兒身材好。（IG@chloe_so）

蘇皓兒（Chloe）在2020年憑無綫電視劇集《那些我愛過的人》裏飾演「姜子優」一角，獲觀眾關注，同年加入邵氏兄弟成為旗下藝人。之後，再參與《金宵大廈2》演毀容女兒，演技獲觀眾注目及讚賞，而人氣急升，！

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至於袁澧林在沙頭角長大，修讀副學士課程及浸會大學工商管理學院會計系學士課程期間已經投入演藝工作，2015年出道的她不久便獲ViuTV重用拍攝正式開台前狂Loop的短劇《We I U》（2016），並因此旋即得到觀眾注意，其清新風格更使她贏得「文青女神」稱號。至早前MIRROR成員呂爵安（Edan）傳出秘戀「文青女神」袁澧林（Angela），雖然Edan日前出席《季前賽》記者會時就否認傳聞：「唔係真嘅，我同Angela係好朋友㗎啫，都聽咗段傳聞一段時間，間唔中都睇到，但都冇畀太多回應，因為都唔係真嘅。可能之前合作得多，大家就有呢個疑問，純粹係好朋友嚟㗎啫。」不過事件已令袁澧林知名度再急升。

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