嚴選圈中5位「白背心」美人 冠軍靚到男女通殺

性感不一定要泳衣或著得少布，有時密實一點低調少少，反而更有魅力，除了泳衣不少女星都愛穿白背心，白背心除了低調性感，更考女星的穿搭技巧，要吸引眼球不一定得一個「露」字。有位女星更靠白背心吸引超過80萬like，名付其實的「白背心女王」。

廖慧儀經歷選美那年的風波，事業慢慢回到正軌。

第五位 廖慧儀

26歲廖慧儀今年開始機會越來越多，J2《港女野人》亦有一定搶眼球，本身極愛運動的她，經常著白背心，不論行山或做瑜珈，始㚵白背心可出席的場口是相當百搭。

王麗嘉一向性感無極限，著白背心真的很低調。

第四位 王麗嘉

王麗嘉IG十張相有九張相都是尺度大膽的性感相，所以著白背心，這樣密實的衣著，對她來說可能太保守，但王麗嘉擁有模特兒身材，所以即時收起部份性感，穿起白背心，顯得分外有型格。

張㬢雯可能是全TVB最好身型的女藝人。

第三位 張曦雯

175cm高度，加上身型黃金比例，張㬢雯本身就有「屈機」條件，很簡單的配搭，白背心的加一條牛仔褲，配上一個笑容，已經好吸引，比起白背心，張曦雯更愛穿白tee，雖然更加密實，但令線條更為突出。

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高海寧身材不用多說吧？

第二位 高海寧

除了刻意收起，否則高海寧曲綫很難隱藏，而她著白背心當然吸引，高海寧無論什麼場口都愛穿白背心，拍劇、拍旅遊節目，或者放假到海邊走走踏單車，都見到她著白背心，始終白背心進可攻退可守，不太性感但「有啲嘢睇」。

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林明禎被封為白背心女王絕對實至名歸。

第一位 林明禎

實至名歸，整個IG出現了11件白背心，總like數超過80萬，林明禎著白背心很懂得配搭，有時襯熱褲、有時加外套，要火力全開或低調性感，兩種致命誘惑手到拿來，通常性感男人一定無問題，但林明禎最強的是令女性都臣服，做到男女通殺，亞洲女神不是浪得虛名！

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