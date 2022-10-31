超能使者｜王君馨、林子善超能力成謎　沈震軒係全劇最關鍵人物？

無綫（TVB）新劇《超能使者》大玩超能力、特效、動作元素，齋睇預告片都知劇組在製作後期上花了不少心機。故事方面相當簡單明瞭，就是普通人機緣巧合之下獲得超能力（或稱為異能），正所謂「能力愈大責任愈大」，普通人獲得超能力後就化身為正義使者幫助弱小，其後更組成了一個正義聯盟打擊罪惡。



預告片幾好睇。（《超能使者》截圖）

《超能使者》由陳展鵬、唐詩詠、陳山聰及劉穎鏇領銜主演，並由劉佩玥、沈震軒、王君馨、林子善、伍樂怡、歐瑞偉及黃庭鋒聯合演出。（截圖）

《超能使者》有什麼值得留意？就好似歐美、甚至是印度的超能力者劇集一樣，最首要的重點當然是特效、動作場面！動作場面打得精彩就可以掩蓋劇本的不足，特效做得好，夠精彩，可以增加幻想空間之餘也令動作更刺激、立體。試想想如果Marvel、DC電影、影集只有「五毛錢特效」，成品將會有多可笑。

唐詩詠在《超能使者》可以治療傷病。（《超能使者》截圖）

其次整體劇本也相當重要，《超能使者》大崗較簡單，估計亦不會如懸疑追兇劇般燒腦，所以觀眾大可放心輕輕鬆鬆，笑吓睇吓地度過45分鐘。《超能使者》由文偉鴻監製，以及盧美雲、梁恩東擔任編審。文偉鴻也是《My盛Lady》、《使徒行者》、《城寨英雄》、《鐵拳英雄》等劇的監製，基本上《超能使者》就是《城寨英雄》的超能力版，品質也有保證。盧美雲曾編審過《衝上雲霄II》、《大步走》、《親親我好媽》、而梁恩東也是《鐵拳英雄》、《異搜店》等的編劇。

陳山聰擁有刀槍不入的能力。（《超能使者》截圖）

選角對於一套劇集來說也是重要的，《超能使者》中大多數主要角色，陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉佩玥、沈震軒等都有其獨有的超能力，例如陳展鵬可以控制時間（兩秒）、唐詩詠可以治療傷病、陳山聰擁有刀槍不入的能力，不過劉穎鏇、王君馨、伍樂怡、林子善的超能力就依然是一個謎。

林子善是陳展鵬孖生細佬。（《超能使者》截圖）

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動作場面唔錯。（《超能使者》截圖）

值得一提的是，王君馨亦是劇中重要人物之一，戲份可能只僅次於男配沈震軒，《超能使者》在2020年開鏡拍攝時王君馨也是宣傳重心之一，奈何播出前王君馨就以發展為由離巢TVB，時隔兩年後終於製作完全並播出，不止是劇集宣傳，就連宣傳預告片也不見其蹤影，官方發布的劇照集中，王君馨亦僅有一千零一張劇照，實在有點可惜。