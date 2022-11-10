《美麗戰場》全年最多負評劇集 但TVB就係需要呢種討論度

蔣家旻被李成昌迷姦一片，在TVB facebook有超過100萬觀看次數。

美麗戰場大結局跨平台收視25.3 。暫時全年收視為全年第三、第二《下流上車族》第一《家族榮耀》，不過網上討論度、雖然沒有一個正式統計，但可以大膽講，《美麗戰場》應該贏哂，單以負評計算，《美麗戰場》最多人鬧、但對tvb來說可能是一件好事。

《美麗戰場》以開放式大結局完結，引來大量負評唯TVB近年少有現象。

《美麗戰場》大結局洗版

「我唔睇TVB」這句說話到今日在網上依然流行、好像是身份象徵，不過前周《美麗戰場》大結局一播完、由於大結局太爭議性、所以網絡上引起極大迴響、爛劇、劇本差、演員爛、以上所有詞語即在網上不斷出現、到翌日早上熱度更強、Youtuber出片講大結局有幾爛、甚至《美麗戰場》監製葉念琛都成眾矢之的，更有人發起群組，那麼多人討論、留負評即係多人留意、原來還有很多人是「有睇」TVB ，當然集集坐咗電視機前、看直播、看畢全集的不多，但在網絡上看到片段應該佔大多數，雖然他們似「睇你幾差」「睇你幾爛」心態下收看、但總之是收看了兼有畀反應。

陳瀅在《美麗戰場》擔任女主角，演繹方式引起討論,，但她亦懂得自嘲

有負評好過冇反應

或許有人覺得負評要來幹嗎？但現在網絡時代，沒有東西能夠有100%正評、就連MIRROR 這麼紅，在連登亦有不少負評、《季前賽》在ViuTV facebook 都有人表示不好看、所以《美麗戰場》有大量負評、其實不算是太壞的事情、最怕是沒有人討論，連一點反應都不給你、那麼你的作品就真的切底失敗，而TVB已很久沒有被全城關注，雖然鬧的人佔大多數，但網絡時代就是這樣，TVB如果有膽色就開拍《美麗戰場2》，一定多人討論，因為「睇人仆街最開心」，而《美麗戰場2》是不敗之地，就算再爛尾，網民開心因為又有得發洩，如果拍得好，觀眾另眼相看，碎片化的年代，很難有一樣東西捉實觀眾眼球，但《美麗戰場》達到目的。