季前賽｜男主角Ian陳卓賢戲份少惹網民不滿：關老豆都多鏡頭過佢

由MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley），ERROR成員郭嘉駿（193）和梁業（肥仔），以及張繼聰主演的ViuTV原創劇《季前賽》至今播出七集，劇集共15集，即代表已經播出接近一半。觀眾的評語則好壞參半，有人大讚演員們打波的鏡頭「好睇到暈」，而Stanely講出打工仔心聲、「怪獸家長」蔡穎恩（Evelyn）經常以「一心為你好」為由，令囡囡承受極大壓力等等的情節都成功引起觀眾共鳴。但亦有有網民指出，既然是以籃球為題材的運動劇，最想看到的是兩隊球隊之間的角力、競爭和成長、各有難處的男生們為求進步而奮鬥的熱血情節，多於角色間談情說愛的戲份。而同樣是男主角的Ian，七集加起來的戲份更加是少之又少，令網民相當不滿。



Ian同樣是劇中男主角，但戲份少惹網民不滿。

飾演「翰林大學籃球隊」隊長卓立鋒的Ian，同樣是劇集的男主角，宣傳海報上的位置亦與姜濤並列，但有網民指出他的戲份比起Edan、Stanley，甚至葛綽瑤（Yoyo）的還要少，紛紛在討論區表達不滿以及戥Ian不值：「我想問Ian點解得咁少鏡頭？個Yoyo點解可以講咁多，到底係咪講籃球？」、「Ian而家係咪做咗大茄喱啡？關老豆（袁富華），關家姐（李敏）都多鏡頭過佢」、「連續第二集（第六和第七集）沒有主演Ian出現」、「其實本身寫得Ian少戲份都ok嘅，但點解要宣傳到男二咁？」

而Ian的歌迷會早前亦與姜濤的歌迷會落廣告聯合應援《季前賽》，網民亦有替Ian的粉絲不值：「Ian啲fans仲慘，好似俾人呃咗咁，得咁少戲份。」不過根據ViuTV提供的分集大綱，今明兩集（第八和第九集）均會有Ian的戲份，希望到時可以見識到Ian的球技之餘，又可以了解到卓立鋒背後的故事。

不過根據ViuTV提供的分集大綱，今明兩集（第八和第九集）均會有Ian的戲份。

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