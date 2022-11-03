李泳漢細女出世合照獨缺李泳豪不和浮面　強調孝順母親疑暗寸細佬

李家鼎（鼎爺）大仔李泳漢近日又再添一女，再度榮升父親，一家人聚首一堂影大合照，不過卻未見細仔李泳豪及新抱的身影。有傳是因早前李泳豪結婚，母親施明與孖生兄長李泳漢卻沒有被通知出席見證，導致母子關係決裂。



大仔李泳漢與父親李家鼎及母親施明三代同堂影大合照本是開心事，但合照中卻未見細佬李泳豪與新抱的身影，似乎家人之間真鬧不和。據知，導火線是母親施明對細新抱稍有微言，不滿新抱年紀大難開枝散葉，之後二人結婚就沒邀請哥哥及母親出席，令母子關係降至冰點。雖然李泳漢有公開講過母親從未嫌棄過任何人，但李泳漢卻沒有否認弟弟沒邀請出席婚宴的事情，只是用逃避的方式回應，更直言「唔好再提他！」火藥味濃。

不過，李泳漢稱目前要全副精神在家庭上，事關現在多了個小朋友，要專心賺奶粉錢和照顧太太，更爆太太這胎生產過程十分危險，足足折騰了四小時才母女平安，並將女兒改名為Aurora，感謝女兒的到來，帶家人歡樂！

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據知，當年母親施明與父親李家鼎離婚後獨自撫養兩兄弟，一家三口感情極好，而且與李家鼎離婚後，施明一直為兒子保持單身，什至連朋友都無，目的都是想出盡全力照顧好兩兄弟，所以李泳漢成長後都狂讚施明是一百零一分好母親，更吩咐太太一定要好好孝順施明啊。

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