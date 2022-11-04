蔡國威曾被批生得矮又亞視味濃 黃建東為演出機會成日搲撈

蔡國威入行多年對於負評已見慣見熟。

《全能司儀選拔大賽2022》昨晚首播，五男五女參賽者（排名不分先後）吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，將面對一連串高難度挑戰，爭奪台慶夜兩大司儀席位。

昨晚首集播出的第一考驗為「負評測試」，參賽者需個別待在一個類似密室的地方，面對50名幕後工作人員的「負評Hashtag」，之後布幕一拉開，參賽者便需即時應付現場50名觀眾面對面最赤裸最直接的評價，對應變能力及情商均是極大考驗。之前被指默默耕耘超過20年的蔡國威及梁珈詠，獲現場觀眾一面倒支持，據知二人齊齊以「50個 Likes」滿分成績晉身第二輪考驗。

有現場觀眾表示亞視有很多好演員。

現場觀眾：亞視味濃唔係問題

蔡國威（威仔）面對的幕後負面批評為「冇壓台感」、「輸身高」及「亞視味濃」等，對此現場即有觀眾為威仔打氣及平反：「亞視味濃唔係問題，亞視好多好好嘅藝人都喺無綫。」全場觀眾最後大叫「威威加油」，令威仔一度感動至眼濕濕。威仔感觸謂：「TVB有咁多藝人，佢哋好多都好勁，如果畀到機會佢哋，佢哋可能都會畀到驚喜你。」壓軸出場的梁珈詠，坦言自己主持資歷較淺，並以「堅持論」打動現場觀眾，珈詠又喊又笑謂：「今次參加呢個比賽我都需要好大勇氣，我入咗行22年喇，我唔堅持我唔會企喺度。」

黃建東因為太遲入行，所以要加快腳步找演出機會而變成「6樓搲撈王」

至於黃建東雖然入行只有11年時間，但由於他以30歲高齡入行，所以他才努力抓緊每個自薦機會，更因而獲封「6樓搲撈王」，黃建東眼濕濕說：「通常啲人都唔會好想用我，所以我好多時候坐咗喺屋企等。如果話我18歲入行，我唔介意坐喺屋企慢慢等，其實我好憎行上去（6樓），我覺得好尷尬，講真我一啲都唔好受，點解黃建東仲要咁樣呢，我真係好渣呀！我咁廢嘅點解？」