陳曼娜71歲壽宴薛家燕鮑起靜到場　億萬富婆近年減產弄孫為樂

今日（5日）是陳曼娜（Manna姐）的71歲生日，在圈中人緣甚廣的她日前已獲多位好友為她預祝生日，她在社交平台曬出一系列慶生照，並寫道：「多謝詠黎園楊太為我擺設筵席預祝生日！感謝Eddie哥哥（劉培基）遠地托友好送來燦爛鮮花！也多謝Gigi姐親手烹調美味蛋糕及黃德斌哥哥的心意蛋糕！更感謝眾好友們的光臨及禮物！無言感激！多謝主！特設美食佳餚，色香味俱全！好友們盡享其中，大家都讚口不絕！」



在圈中人緣甚廣的陳曼娜（Manna姐）日前已獲多位好友為她預祝生日。（Facebook@MannaChan）

相中所見，身穿紅色衫、戴着紅色框眼鏡的Manna姐，一身打扮十分喜慶。當日薛家燕、鮑起靜、黃淑儀、黃德斌、黃𨥈瑩等都有到場為Manna姐慶祝，眾人在高級餐廳聚餐，大魚大肉擺滿成枱，菜色十分豐盛，大家還一起唱生日歌，現場相當熱鬧！

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入行超過50年的陳曼娜經常在劇中飾演「闊太」角色，而現實中她同樣是圈中出名的超級富婆，身家過億，投資有道的她靠獨到眼光成功致富，除了現住的2,500呎海景豪宅之外，她在多地都有物業，早前她飛往美國探望兒子一家時，即出手近千萬買了兩間海邊屋作投資，而她在東南亞地區亦有不少物業。近年已逐漸減產的Manna姐，主要弄孫為樂，上個月底她在社交平台公布再抱孫的喜訊，有孫萬事足的Manna姐現時享受家庭生活，樂得自在！

上個月底Manna姐在社交平台公布再抱孫的喜訊。（Facebook@MannaChan）