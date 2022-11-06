下流上車族｜朱凱婷破格演八婆表妹獲激讚　高學歷港姐成御用主持

由林敏驄、鮑起靜、江美儀等好戲之人主演的無綫台慶劇《下流上車族》播出以來收視高企，獲觀眾大讚題材夠貼地又感人，更道出了港人為了上車的辛酸。除了劇中的主角，飾演江美儀八婆表妹的朱凱婷成功擺脫正經形象，讓觀眾眼前一亮。

朱凱婷在《下流上車族》飾演江美儀的八婆表妹。（劇集截圖）

朱凱婷在劇中飾演江美儀的表妹，諸事八卦之餘，喜歡煽風點火及挑撥離間。今次朱凱婷放下一向正經的主持形象，破格演活這個嘴賤角色，獲得網民的讚賞，亦有部分觀眾對於朱凱婷的演出感驚訝，激讚她是被主持工作耽誤的演員。

朱凱婷一改正經形象獲網民大讚。（劇集截圖）

有不少網民都表示想不到朱凱婷能夠飾演八婆表妹角色。（劇集截圖）

現年45歲的朱凱婷在2001年參選香港小姐，奪得季軍及國際慈善小姐，同屆冠軍是楊思琦。加入無綫後朱凱婷憑出色口的才及高貴大方的外表，成為御用司儀及主持，在多個大型節目包括煙花匯演、奧運、升旗儀式等，都見到她的蹤影。其後，更成為《東張西望》主持超過十年，專業形象深入民心。

朱凱婷在2001年參選香港小姐，奪得季軍及國際慈善小姐。（片段畫面）

加入無綫後朱凱婷憑出色口的才及高貴大方的外表，成為御用司儀及主持。（IG/@heidichuhoiting）

除了口才了得，朱凱婷亦是學霸一名，就讀傳統女名校德望中學，在會考獲27分，其後入讀香港中文大學主修市場學。入行後，朱凱婷積極自我提升，並於2006年畢業於中文大學企業傳訊碩士，是歷年的高學歷港姐之一。

朱凱婷讀傳統女名校德望中學，畢業於中大，是歷年的高學歷港姐之一。（IG/@heidichuhoiting）

朱凱婷身材Fit爆，完全唔似45歲。（IG/@heidichuhoiting）

美貌與智慧並重！（IG/@heidichuhoiting）

形象正面的朱凱婷一向零緋聞，於2010年與拍拖5年的機師男友Dickens結婚，其後為對方誕下女兒Sheryl。在朱凱婷的Instagram都經常看到一家三口的溫馨合照，不用工作時都會盡量抽時間陪伴女兒出席不同的課外活動及興趣班，獲網民大讚為好媽媽。

朱凱婷同女兒感情非常好。（IG/@heidichuhoiting）

在朱凱婷的Instagram都經常看到一家三口的溫馨合照。（IG/@heidichuhoiting）