邊度都有外星人｜香港驚現透明女外星人？　傻瓜機影到嚇人照片

多年來都有大量關於外星人真真假假的傳聞，雖然有不少人曾經公開自己看到UFO或遇見外星人的經歷，似乎大部分都認為外星生物只屬天方夜譚。節目《邊度都有外星人》過去探討了不少有關外星人的各種傳聞，最新一集就邀請到香港飛碟學會成員司徒查證，講解香港驚現外星人的神秘事件。

司徒在節目提到自己多年前任職記者時，收到一張匪夷所思的照片，當年報館有報道過，亦有發出尋人啟事，但從未曾在電視上公開。照片中見到有一對老夫婦在中環一茶樓飲茶，兩人背後驚現半透明女子。陸永認為是屏風後面的剪影，但經過司徒調查後發現後面只是普通牆，現場亦沒有屏風，牆紙上印有菱形格。

司徒在節目提到自己多年前任職記者時，收到一張匪夷所思的照片，當年報館有報道過，亦有發出尋人啟事。（節目畫面）

老夫婦後面驚現透明外星人？！（節目畫面）

由於透明女子的影響沒有厚度，司徒認為是三維空間的二維影像，即是平面印象，沒有厚度，只有高度和闊度，碰巧讓相機拍到。司徒表示當時香港有700萬人，只有自己和拍攝者相信多拍攝到的驚人影像。雖然有向專家查證，但大部分專家不是認為相片是造假，就是解釋不到為何會驚現半透明女子。

司徒表示看了整筒底片只有其中一格菲林出現這個透明人形。（節目畫面）

司徒為了查證，看了整筒底片只有其中一格菲林出現這個透明人形。拍照者表示拍完這張照片後便立即拿菲林去曬，所以根本沒有時間讓膠卷在沒有曝光之前將影響擺進去，而最弔詭的是，司徒去了該茶樓查證，發現根本沒有位置讓女子在老夫婦後面走過。加上老夫婦拍出來是彩色，但透明女子拍出來是暗黃色，這其實違反了色彩定律。皆因人類所看到的顏色是反射光，但相中透明女子就不是反射光，有可能是她本人發光令菲林曝光。

（節目畫面）

當時有人問拍照者是否對著熒光幕拍照，司徒解釋如果現在對著LED電視屏幕拍照就能夠拍攝出這樣的照片。但如果對是投射銀幕， 閃光時就會過度曝光，根本拍不出這樣的照片。 至於事件究竟是靈異事件還是外星人事件？司徒認為是後者，因為照片顯示了我們的三維空間與另一空間重疊了，間接證明該女子是超越我們這個空間的物種同處同一位置。司徒亦希望有識之士或是對科學、物理、化學有研究的人士，可以主動聯絡他，一起研究這張照片。