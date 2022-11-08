超能使者｜楊證樺入行25年多演平民　出身演藝世家祖母是播音王后

無綫（TVB）劇集《超能使者》第4集和第5集講述高佬（楊證樺飾）父子之間的故事，由楊證樺得悉自己身患肝病，到高佬兒子 明仔為賺錢救父替黑社會運毒，其後更連累同學誤食「有餡」朱古力中毒身亡。最精彩，令人動容的一段，高佬痛打明仔，明仔聲淚俱下地說：「我唔係貪錢呀，我係想賺錢幫你換肝咋！屋企冇錢畀你做手術，你一定冇得醫，我唔想你死呀老竇，你唔好離開我啦…」還將老鼠藥混入熱粥毒殺親兒，真是睇到心悒。



長鏡頭影住楊證樺一邊流淚一邊漫步街頭，而且全程冇對白全靠表情演戲，好考演技。（《超能使者》截圖）

楊證樺之所以好戲，其實源於他個人經歷。出生於美國的他，年幼時生母將他交托給在香港居住的外婆照顧後，就回到回到紐約生活，後來又因車禍離世，所以楊證樺年幼時大部份時間多與外公和外婆一起生活。

楊證樺呢幕都演得好好。（《超能使者》截圖）

楊證樺自小就受父母影響，從而對娛樂圈抱有濃厚興趣。媽媽的前夫當時在麗的映聲工作，和汪明荃是同期藝訓班同學，他的祖母更是播音王后陳怡。他接受訪問時，還提起過自己在13歲的時候就已經入行做小演員，於《闊少爺當差》中演出。演出期間認識到麥德羅，受他提議做舞蹈藝員。後來因為太年輕，又回到美國升學。未幾年幼的他學壞並流落街頭，輾轉間才於一間位於唐人街的理髮店工作。

後生時的楊證樺。（《超能使者》截圖）

一直對演藝圈念念不忘的他，經於1996年參加了美國紐約的全球華人新秀歌唱大賽並贏得冠軍，在剪髮店老闆鼓勵下又回到香港追夢。他接受傳媒訪問提起過，老闆跟他說：「失敗咗，返嚟拎返鉸剪都搵到食，但係今日唔走就會後悔。」期間這位理髮店老闆還介紹了他為美國華裔小姐競選opening排舞，TVB知道後還直接跟他簽約。

楊證樺做過好多角色。（網上圖片）

1997年加入TVB後第一部出演的劇集就是《林世榮》，多年來楊證樺參演過近百套劇集，與很多藝員一樣都是由低做起，轎夫、獄卒、家丁、大耳窿、記者、男公關、賭客、黑社會、醫生、會計、保鑣、裝修師傅、秘書、律師、警員、酒保、立法會議員等幾乎各行各業都做過。

楊證樺演出《巾幗梟雄之義海豪情》中的宮崎少佐大獲好評。（網上圖片）

當然，要講最為人熟悉的角色，就是2010年《巾幗梟雄之義海豪情》中的宮崎少佐，不止是今次《超能使者》的演出獲得觀眾的認同，早前他在《痞子殿下》中穿上十幾磅的猩猩服裝在夏天拍攝，也被大讚敬業。他接受《香港01》訪問時說：「最難演嘅地方係我著住呢件重十幾磅嘅猩猩服拍幾個鏡頭後，我係焗到缺氧抖唔到氣差啲暈低。其實我哋拍得咁辛苦都係想拍一套好嘅劇俾大家欣賞，而家出到嚟大家都好受落，幾辛苦我哋都覺得值得。」