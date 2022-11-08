錢嘉樂長洲與人毆鬥？　力戰三回合處下風網民笑指「超現實」

網上最近瘋傳一段兩名男子在長洲街頭打鬥的短片，其中穿紅色衫的男子被指與錢嘉樂有幾分相似，有網民便笑指錢嘉樂明明是著名武術指導，但紅衣男卻在打鬥中處下風，非常「超現實」。

網上流傳打鬥情況的截圖，有網民認為紅衣男貌似錢嘉樂。（網上圖片）

片段長約四分鐘，相信是附近店舖的閉路電視拍攝，見到一名紅衣男在路邊玩手提電話，及後一名推着手推車的灰衣男上前，疑似因為想擺放手推車而要求紅衣男讓位，可是紅衣男反駁「我企喺度都唔得呀？」搞到灰衣男「着火」爆粗：「我要擺啲嘢呀嘛，點X樣呀依家？」兩人初則口角，繼而動武，雖然紅衣男曾向對方頭部打出「組合拳」，令灰衣男一度倒下，但灰衣男後來發力，打到紅衣男抱晒頭，漸佔上風，雖然之後戰況一度暫停，雙方各自拾回地上財物，但之後紅衣男又推翻手推車發洩，搞到灰衣男再次出手，再展開第三輪打鬥，糾纏一輪後，兩人最終休戰離去。

第一輪打鬥：

第二輪打鬥：

第三輪打鬥：

這場打鬥吸引內地傳媒報道，並以《57歲錢嘉樂被曝街頭與人互毆！動作專業卻被嘲慘敗，對方一直挑釁》為題，而《香港01》曾向錢嘉樂方面查詢，其團隊說：「嘉樂哥現在很忙暫時未找到他。但經理人公司認為相片中人根本不是錢嘉樂，所以無須回應！謝謝！。