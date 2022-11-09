東張西望｜拒照顧中風女兒　母親疑獨吞傷殘津貼：我大把錢

Ron由於工作關係，所以只能安排Kit入住護老院。半年多嘅費用約10萬多，但由於Kit媽唔肯將傷殘津貼交出，所以全數由Ron負擔。（影片截圖)

今晚播出嘅《東張西望》，訪問了曾為健美小姐Kit及其婚夫Ron。31歲嘅Kit原為健身及瑜珈教練，但去年10月健身後突然作風，出事後，Kit失去說話能力，左邊身體可以有限度活動。

二人拍拖6年，Kit出事後，Ron獨力照顧對方，情深義重。（影片截圖）

Kit原來係患有遺傳性腦動脈血管瘤，中風後左腦動脈被切除，左邊頭蓋骨至今仍未縫合，之後亦需要再做手術，預計花費50多萬。Kit出事至今，一直都係靠未婚夫照顧，Ron接受訪問時表示曾經聯絡過Kit媽媽，但對方態度十分冷淡。「媽媽話自己工作緊行唔開，真係趕唔到過嚟，就算嚟都幫唔到手，然後就無過嚟，不了了之。直到做完手術第三、四日，媽媽都係好少睇佢。」Ron由於工作關係，希望Kit媽媽可以幫手照顧，但對方以「好忙」為理由拒絕。但另一邊廂，Kit媽媽十分身積極申請女兒嘅醫療津貼。

《東張》搵到Kit媽媽對質，但她否認獨吞女兒嘅傷殘津貼，又話自己好有錢。

「媽媽去拎呢啲支援時就好爽快，但拎完就冇拎返出嚟，所有開支都係由我一個人負責。到我問佢拎錢，咩理由都有，收唔到、冇申請、唔識用櫃員機、唔知銀行喺邊。」Ron獨力承擔照顧嘅重擔，他坦言曾經都有諗過放棄。「但如果我連一個自己認定嘅人都話放棄就放棄，點面對自己父母？」吳美幸其實搵到Kit媽媽，對方堅持話自己「唔得閒」，問到會否擔心女兒，她表示「佢冇訊息俾我、又冇打電話俾我。」之後更拎出保險箱，並聲稱「我自己有錢、大把錢。唔需要佢養我。」