「天王嫂」方媛低調現身名人聚會　氣質打扮秒輸8億闊太劉倩婷

「天王嫂」方媛日前出席由劉倩婷舉行的「London Ball 2022」，當晚不少畢業於倫敦頂尖大學的各個領域的工程師、企業家、藝術家和專業人士都有受邀出席，一同為香港樂施會的慈善機構籌集資金。身穿CHANEL白色外套襯上黑色碎花裙的方媛亦盡顯氣質，不過有網民就覺得方媛的打扮過於樸素沒有任何首飾，不能與同場的名媛相提並論！

大家又覺得點呢？（網上照片）

當中不少城中名人都有到場支持！（IG照片）

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相反，現年36歲的劉倩婷畢業於英國倫敦大學學院經濟系，曾任職投資銀行高盛當證券分析員兩年，之後成為2009年香港小姐冠军得主，在2011年與大16年的堪輿學家李丞責因為合作拍攝無綫玄學節目《香港玄案》而拍拖，為免「夜長夢多」，李丞責翌年就同劉倩婷求婚，火速拉埋天窗。

晚會聚集了城中不少名人！（IG照片）

蘇永康亦有現身。（IG照片）

李丞責亦透露劉倩婷命格旺夫，婚後他運用各種玄學術數方法投資，屢有斬獲，曾買中3T，得到巨額獎金。早年佢更開始收藏天珠、唐卡及各種古玩，投資物業仲遍布亞洲、英國和中國各大城市包括海南島、東莞、深圳、浙江、上海、北京等地，至少擁有六十幾個物業，保守估計身家超過八億港元。升呢做闊太的劉倩婷亦不忘做善事，李丞責和劉倩婷曾經以女兒的名義捐錢到慈善機構。

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