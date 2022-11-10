《超能使者》《下流上車族》連橫福利　黃嘉雯比堅尼接劉穎鏇濕身

無綫（TVB）劇集《超能使者》昨晚（10/11）一集講到伍樂怡（飾阿七）誤信唐嘉麟（飾魚蛋仔），以為他懂得作法驅走「黑氣」，奸計不能得逞後，唐嘉麟就轉向劉穎鏇（飾Open）伸出魔爪，不過就被陳展鵬（飾鍾孝年）、唐詩詠（飾喬若嵐）和陳山聰（飾高勇）一行人發現。他們更能利用陳展鵬停止時間的超能力報仇打了唐嘉麟一身。



劉穎鏇（Tiffany）濕身。（《超能使者》截圖）

劉穎鏇（Tiffany）護士裝曬長腿。（《超能使者》截圖）

劉穎鏇（Tiffany）護士裝曬長腿。（《超能使者》截圖）

另一邊廂，上一個時段播出的《下流上車族》也十分有睇頭。故事講到，林敏驄（飾車志明）跟江美儀（飾莫雯慧）因為「上車」而誤會加深，之後江美儀大鬧鮑起靜（飾Emma婆婆）令她暈倒，更令林敏驄生氣得萌生離婚念頭。同一時間，黃嘉雯（飾日語校長Peggy）因男友的「控制慾」及再三誤會她跟林敏驄有染，最終她提出分手。最後兩位失意人而相約遊玩，互相傾訴，後來黃嘉雯在醉酒情況下不禁吻向車志明。黃嘉雯三點式亮相，以及親吻林敏驄的場口，播出令網民熱烈討論。

黃嘉雯三點式。（《下流上車族》窪圖）

黃嘉雯三點式。（《下流上車族》窪圖）

之不過，要數討論度最高的，還是《超能使者》中的伍樂怡（飾阿七），緊身Tee shirt，加上熱褲的造型，再加上角色傻更更的演出，實在養眼又可愛。不少網民更直言她是夢想中的完美女友，「識揀一定係揀伍樂怡」。劇集之中，伍樂怡（Kelly）更經常揹着號斜孭袋出現，令其本來就有睇頭的身材變得更為突出。

斜孭袋又名「𠝹波袋」，睇圖就知點解。（《超能使者》截圖）

伍樂怡（Kelly）接受《香港01》訪問時，表示服裝、斜孭袋是由劇組提供。她說：「冇人要求，只不過係服裝間設計青春少女平時揹嘅袋。我平時好少用斜孭袋，因為本人都唔係好鍾意孭袋，但係既然大家咁鍾意睇，我可以考慮吓用多啲（斜孭袋）。」有網民表示伍樂怡（Kelly）憑住這套《超能使者》而上位，她就表示感謝網民稱讚，並說：「超能使者其實係我第一套拍嘅劇，開始時擔心角色太蠢討人厭，點知自己後來都鍾意咗 阿七 呢個咁坦率可愛嘅角色。」

👇點擊下圖睇伍樂怡揹「𠝹波袋」👇

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