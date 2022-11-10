東張西望｜棄中風女兒不顧兼扣津貼　男友希望讓出監護權方便照顧

今日（10日）的《東張西望》延續昨日（9日）的健美小姐Kit及未婚夫Ron的故事，31歲的Kit原為健身及瑜珈教練，但去年10月Kit突然中風，Kit雖然失去說話能力，但左邊身體仍然可以有限度活動。昨日講到Kit中風後，她媽媽竟然棄之不顧，一直以「好忙」為理由拒絕照顧自己的女兒，但Kit媽媽另一邊廂就申請女兒的醫療津貼，除此之外更一直扣起所有津貼，一分錢都不肯拿出來付Kit的醫藥費。

東張西望｜拒照顧中風女兒 母親疑獨吞傷殘津貼：我大把錢

《東張》搵到Kit媽媽對質，但她否認獨吞女兒嘅傷殘津貼，又話自己好有錢。

Ron對於Kit媽媽利用自己的女兒病情去奪取醫療津貼感到憤怒，但他最希望的是Kit媽媽可以把Kit的監護權讓出來，令他處理事情上也可以方便一點：「希望得監護權之後可以接佢返屋企同返我一齊生活。」

Ron最希望就係可以接Kit返屋企住 (節目截圖)

《東張西望》主持在Ron的陪同下找到Kit媽媽對質，看看為什麼Kit媽媽可以這樣絕情棄女兒不顧。Kit媽媽接受《東張西望》吳幸美訪問時表示對女兒的遭遇感到痛心，但被問到為什麼不照顧女兒時她則話：「梗係唔得閒啦！我日日都要返工！」因為這個原因所以一直都不願去看Kit，再被問到可否帶Kit去覆診時，她馬上拒絕：「我幫唔到佢喎！全部都係佢（Ron），有姑娘Call佢（Ron）過去帶佢（Kit）覆診架嘛。」當二人講到錢時，Kit媽媽的態度開始變得強硬，吳幸美問Kit媽媽會否為女兒支付醫治頭部的醫療費用時：「要我幫佢（Kit）比呢筆錢？我要考慮吓！我自己要退休，我都要用錢啦！」更向吳幸美表示女兒已經成年，有自己的存款，不需要用她的退休金去付醫療費用。

《東張西望》主持在Ron的陪同下找到Kit媽媽對質，看看為什麼Kit媽媽可以這樣絕情棄女兒不顧。 (節目截圖)

對於拖欠老人院院舍費用的指控，Kit媽媽則把所有責任推在保險公司身上，指保險經紀向她說：「有20萬可以畀佢！」但因為保險已經斷供，所以沒法得到賠償。Ron亦有問到Kit媽媽可否把Kit的傷殘津貼交還時，Kit媽媽突然邀請大家進屋說會把Kit的傷殘津貼交還，還說：「自己有錢，大把錢，唔使佢養我！」Kit媽媽把錢交還時非常認真的叫Ron寫下收據。

Ron亦有問到Kit媽媽可否把Kit的傷殘津貼交還時，Kit媽媽突然邀請大家進屋說會把Kit的傷殘津貼交還 (節目截圖)

之後《東張西望》再次探訪Kit媽媽，向她了解與Kit之間的關係為什麼會這樣疏離，原來Kit媽媽一早在家已經為接Kit回家做好準備，Kit媽媽指Kit有男朋友就不要自己，亦是導致她們疏離的原因。