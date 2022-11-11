下流上車族大結局劇透｜小品溫情劇竟然有人死？　離婚撞車勁狗血

TVB台慶劇《下流上車族》大結局劇透



TVB台慶劇《下流上車族》上集（十九集）講到，蔓蔓（羅毓儀飾）哭着回家，只懂擁着雯慧（江美儀飾）和芊芊（郭柏妍飾），雯慧心如刀割，主動提出離婚。志明林敏驄飾）憶起一家四口的往事，後悔不已。高榮（丁子朗飾）渴望和芊芊過甜蜜新生活，卻不時要應付雯慧，雯慧更擅自干涉高榮的財政，高榮不勝厭煩。車家各散東西，眾人回舊居收拾細軟，雯慧萬般不捨。新一期居屋公佈攪珠結果，芊芊、高榮幸運中籌，雯慧重燃上車希望，提出將來會與兩人同住，高榮面色一沉。家寶（林景程飾）偕兒子突然回港，並答應毓霞（鮑起靜飾）刪除其公屋戶籍，毓霞（鮑起靜飾）始知不能與車家同住……

回憶總是美好。（《下流上車族》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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TVB台慶劇《下流上車族》大結局講到，雯慧誤以為芊芊有孕，空歡喜一場。高榮受不了雯慧的高壓政策，禁不住向志明訴苦，被芊芊無意中偷聽到高榮的真正感受，最心痛是高榮左右做人難。芊芊為了母親，忍痛與高榮分開。看着芊芊和高榮，志明不禁反思與雯慧的婚姻關係。他決定好好面對雯慧，正視兩人的誤會，夫妻之間終於敞開心扉。芊芊想暫時離開傷心地，高榮頓失方寸，情急下衝出馬路，隨時被車死！

兩人要分開。（《下流上車族》截圖）

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