83歲鋼琴大師劉詩昆豪宅設宴為囡囡慶生　2歲貝貝顏值高似足公主

現年83歲的國寶級鋼琴家劉詩昆在前年與第三任太太「琵琶公主」孫穎迎來女兒「貝貝」劉蓓蓓，日前兩人為貝貝舉辦Party慶祝兩歲生日，劉詩昆在社交平台上載了一段影片，回顧當日的盛況。片中所見，生日派對在劉詩昆自家豪宅舉辦，現場以大量氣球裝飾佈置，佈景板上寫有「Bei Bei」，牆上掛滿了貝貝不同時期的可愛靚相，而餐枱就以鮮花佈置，可見花了不少心思！



一起吹蠟燭！（影片截圖）

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身穿西裝的劉詩昆雖然已經頭髮花白，但身形仍十分挺拔，整體狀態相當不錯，而46歲的孫穎就以黑色連身裙上陣，打扮簡單，兩公婆陪寶貝女一起吹蠟燭，畫面十分溫馨。壽星女貝貝身穿粉紅色裙，再戴上花花頭箍，十足十小公主一樣，見她全場跑，玩得非常開心！其實老來得女的劉詩昆一向都將貝貝視為掌上明珠，為了讓囡囡得到最好的照顧，他不但安排三位家傭負責家中膳食，還另外請了三名保姆貼身照顧貝貝，陣仗相當誇張。據知劉詩昆與太太孫穎已經為女兒準備了5億教育基金，保證囡囡衣食無憂，此外，他們更投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，劉詩昆更會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人！