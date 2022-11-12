結婚未邀施明母子關係決裂？　李泳豪親自解畫：有同阿媽溝通過

李家鼎（鼎爺）、李泳豪及太太Agnes今日（12/11）出席廚具品牌宣傳活動，三位更即席下煮顯廚藝，圍觀的市民紛紛大讚：「好香呀！」鼎爺和Agnes同樣是廚藝高手，三位接受《香港01》訪問時亦表示平日會切磋廚藝，鼎爺說：「平時佢煮出嚟嘅嘢食，有啲我未食過，就問下喺邊度㗎，自己學咗將佢變成港式都得，多一個餸，開心㗎。」泳豪直言大飽口福：「一個食香港好嘢，一個食台灣好嘢。」

鼎爺、李泳豪及太太Agnes一同出席廚具品牌宣傳活動。（胡凱欣攝）

最近有傳泳豪與太太結婚時未有邀請媽媽施明和哥哥，更傳出他們關係決裂，泳豪坦言「有啲唔開心」，強調一家人關係依舊：「唔鍾意屋企俾人講，講到太誇張。後來我哋一家人開會，Daddy、媽咪啦，我話寫到咁喎，Daddy又好，媽咪又好，都話其實一家人知道咩事咪得囉。傳聞嘅嘢真係控制唔到，最冤枉係太太，俾人講到咁又拎出嚟登。因為佢唔係我哋呢一行後來有共識，大家一家人係關心嘅，係愛嘅就OK。」

李泳豪強調與媽媽一直保持聯絡。（胡凱欣攝）

對於有傳媽媽不滿Agnes與泳豪同年，認為Agnes屬高齡產婦一事，泳豪強調：「絕對冇件咁嘅事，都唔知點解傳呢樣嘢出嚟。你話婚禮嗰樣嘢，之前都有同阿媽溝通過，佢都話咗畀我聽個原因，點解唔方便出席，都係我哋嘅家事。」他重申新聞一出已即時找媽媽開家庭會議，平日亦有保持聯絡：「最緊要溝通。」泳豪透露媽媽會與Agnes行街買衫，亦會問Agnes有關寵物的問題。剛剛新婚的二人直言想有小朋友，但暫未有好消息：「有會公布。」