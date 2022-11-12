陳山聰迎入行30周年　一年播六套劇被捧為視帝大熱：很幸運的一年

陳山聰2022年播出6套有份主演的劇集，視為豐收年。

縱橫影視圈超過七十年的馮素波，邀請了圈中一眾曾演出其仔女的好朋友，接受電台節目訪問，繼早前歐陽震華、郭晉安、劉美娟登場後，波姐邀來的第四位嘉賓，就是今年於兩套台慶劇孭重飛的視帝大熱人馬之一 陳山聰。

陳山聰接受馮素波電台節目專訪。

波姐指認識陳山聰，是始於對方多年前初入行當歌手，及至山聰開始嘗試拍劇才有機會合作，當中包括首次碰頭，2010年的《掌上明珠》，及近日熱播的台慶劇《超能使者》等。山聰透露前年拍《超能使者》時，適逢兒子陳霆軒(Jaco)出生，成為新手爸爸的他，經常向波姐請教「育兒經」，他說：「真的沒想過自己有一天會成為爸爸，BB出世前，我比Apple(太太何麗萍)更有『產前抑鬱』，經常無故擔心很多，無數個晚上都會失眠，尤其當時因疫情無法上育兒課程。」後來，在Jaco出生後，陳山聰才發覺自己頗有湊仔及當爸爸的天份：「我只用了一個多月就學識餵奶、哄BB瞓，換尿片等等，還有在Jaco出生後三個月，我就可以獨自一人照顧他，這很有滿足感。」

陳山聰笑指比Apple(太太何麗萍)更似有『產前抑鬱』。（IG：@joelshanchung）

陳山聰亦在節目上分享自己是一個「唔停得嘅人」，自從迷上跑步後，更習慣將自己每天的行程安排得密密麻麻，他亦因此遭太太Apple斥責，指他生活過於勞碌，他說：「老婆成日話我：『你可唔可以停一陣，停下啦你！其實你真係唔需要咁辛苦！』」陳山聰目前對自己的演藝事業是「非常享受」，尤其今年是大豐收的一年，從未試過在一年內播出6套劇集，也是繼2019年《金宵大廈》後，感到很幸運的一年。明年就是他入行三十周年，但他認為自己的演藝事業現在才算是真正開始，因為開始有更多人留意到自己和逐漸得到認同。最後，陳山聰認為的演技尚有進步空間，希望將來有機會可以飾演更多不同類型的角色讓觀眾欣賞，讓觀眾看得開心。