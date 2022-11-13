林鈺洧自爆試過瞓街 13歲獨立住劏房認學壞過

應屆香港小姐冠軍林鈺洧(Denice)接受港台《舊日的足跡》的訪問，憶述與媽媽的童年生活，以及與爸爸林俊賢首次見面的經過。

Denice 指自己人生大部份時間都過得十分困難，所以想藉着選美來挑戰自己，想不到當選後新聞浪接浪，令她感到壓力很大不開心，惟有靠吃睡調節心情，「有啲指控同說話好難聽！有人話我屋企好細，其實已係我人生之中最大嘅一間屋，一個人住兩房一廳已經好奢侈，我嘅冠軍后冠都放喺屋企。我好感恩唔會搬。」

林鈺洧接受車淑梅訪問。

林鈺洧與母相依為命。（IG@denicelams）

林鈺洧在單親家庭中長大，童年過得唔快樂。（IG@denicelams）

當選冠軍後是非不斷。（IG@denicelams）

Denice 13 歲時已被媽媽安排離家自住。「係雙方嘅意願。媽媽好年輕帶住我好辛苦，當時我都明白。有一日我放學返屋企，佢話大家分開住，我話『好』就搬咗去一個劏房。雖然地方細、隔音差，但我都好開心，我自己學會煮食同洗衫。其實當年嘅生活比較艱難，媽媽間中情緒欠佳，分開住都係一個解決嘅方法。」

Denice 坦言中學時為了多一點生活費，放學會去當補習老師或做侍應生。但沒有父母在身邊照顧，Denice承認曾經學壞，「因為高年級嘅姐姐帶我去玩，幸好自己嘅身體唔喜歡酒精，或一啲奇怪嘅嘢，所以逐漸遠離佢哋。」

回想與生父初次見面的經過，Denice說:「我 15 歲時，爸爸的女友（Winnie）透過facebook搵到我，當時唔知道爸爸叫林俊賢，佢嘅好朋友用車載我到口岸接佢，因為佢住喺大陸。(記得)佢嘅聲音好大，好有中氣。佢上車時講咗一句『喂Hello』，整部車都震起嚟。當時我覺得佢比我仲緊張。相認之後，我冇同媽媽講，因為怕佢會話:『有冇攪錯，我將你養大，你竟然走去搵個衰人』。」她表示與林俊賢相認後，一年亦只見一、兩次，生活沒有太大變化，只是星二代身分令她有更多人認識，及增加工作機會。

林鈺洧15歲才與爸爸林俊賢正式相認。（IG@denicelams）

林鈺洧與林俊賢前女友Winnie和同父異母弟弟感情不俗。

Denice 直言自小愛逞強，遇到不能解決的事也會硬著頭皮去做，「會同自己講：『最多咪瞓街，又唔係未瞓過！』跟媽媽同住嘅時候，我試過因為同佢嘈交走去公園瞓，醒咗就去返學，好小事，媽媽唔會搵我，呢個係我哋嘅溝通方法。我冇迷惘，我想鼓勵大家，只要心存善念，好事就會發生。」而Denice 最喜歡的兩位港姐是李嘉欣和向海嵐，她亦希望為慧妍雅集效力，並指會努力設立自己的慈善基金，將來幫助單親、住劏房或受虐兒童等。

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