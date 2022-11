藝人鄧梓峰(十郎)曾經是皇家香港軍團(義勇軍)軍人,而軍銜為中尉,十郎除了是軍人外,亦有駕駛飛機的經驗,十郎是香港飛行協會會員及香港航空青年團上尉。昨日(13日)是香港「和平紀念日」,紀念兩次世界大戰中的逝者,今年是三年來首次恢復過往的規模,多個團體代表可以親自獻花。

一直都有參與紀念活動的十郎昨日在社交平台上傳了去位於中環皇后像廣場的和平紀念碑的照片,十郎興奮留言表示:「已經有兩年冇出席Remembrance Sunday(和平紀念日)紀念活動,今日Cenotaph(和平紀念碑)一聚,別有一番意思!Lest We Forget! We will remember them!」已經兩年沒有與老朋友見面的十郎穿上西裝及戴上勳章十分醒神,更與不少老友合照留念。

