超能使者｜葉蒨文超性感演出　曾是學霸棄高薪參選港姐入行

藝人葉蒨文在無綫台慶劇《超能使者》中有重戲份，昨日（14日）一集出演朱小冰Icy，劇情講到職模特兒的Icy被經理人威迫賣肉，要著得十分性感地當車模，跟著又要著水著拍寫真，有著很多性感的場面。葉蒨文表示接到劇本後十分緊張，收到劇本後立即做運動，在一個半月內勁減11磅，因為知道自己有性感場面，希望能以最好身型出現。葉蒨文在拍水著一幕時，當日得到監製文偉鴻清場拍攝，加上自己做足安全措施，所以拍得十分放心。

Sophie葉蒨文\遭經理人脅逼「賣肉」，更遭攝影師要求俯身擺Pose。

葉蒨文除了外貌及身材好外，也是一名學霸，葉蒨文畢業名校嘉諾撒聖心書院，在學時期已經是校隊舞蹈員，並獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級的資格。之後讀大學時在英國讀京士頓大學，是英國的名牌大學，葉蒨文修讀服裝設計系學士，順理成章是一名學霸。葉蒨文入讀的京士頓大學，陳奕迅也是該學校的畢業生，但葉蒨文沒有從事所讀的科目，對於高薪不為所動。葉蒨文於2016年放棄朝九晚五的辦公室工作而參加《香港小姐競選》，落選後入讀演藝進修班再正式加入TVB，葉蒨文被安排出演處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演島大Candy成功入屋。

葉蒨文除了外貌及身材好外，也是一名學霸 (ig@sophieysm)

葉蒨文去年正式與TVB改簽經理人合約做「親生女」，亦獲提名競逐「飛躍進步女藝員」獎。今年年初亦被袁嘉敏指她與鍾培生過從甚密，因愛成恨下被不斷爆料，但葉蒨文其實一早已有名圈外男友，之後亦有在個人社文平台上載合照闢謠。

葉蒨文去年正式與TVB改簽經理人合約做「親生女」 (ig@sophieysm)

點擊睇買葉蒨文（Sophie）靚相：