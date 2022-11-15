新世代女神譚旻萱22歲生日　打籃球零死角靚樣冇得輸

新世代女神譚旻萱（Mandy），憑著一張酷似韓國女演員朴敏英的甜美面孔和177cm的優越身高，深受網民喜愛。今日是女神Mandy的22歲生日，她在IG Story上載不少朋友送上的生日祝福。

在highlighter_channel專頁，更上載多張Mandy日前在《903 Allstar籃球賽》上打籃球的相片，無論帶球、籃底上板、欄截、追波等甚麼角度，Mandy都是零死角一樣咁靚女。該專頁還強烈要求《季前賽》開女籃版，並找Mandy做女主角，不少網民都表態支持：「一定睇」。

今日係Mandy生日。（ig@tmh_xd）

今日係Mandy生日，唔少朋友都有送上祝福。（ig@tmh_xd）

Mandy酷似韓國女演員朴敏英。（ig@tmh_xd）

譚旻萱等組成的美少女街場隊大炒姜濤等人的「痴漢隊」。（劇照）

Mandy在籃球賽後襜有在戈IG寫道：「係琴日嘅球場上面，有唔識打波同識打波嘅人，但係個重點就係！大家都依然咁認真咁投入成個比賽！睇住兩隊無論邊個入波我都覺得好型，係個場側邊嗌到聲沙力竭🙀最後仲同 @gigiicheung @sabrinasa 睇到眼濕濕🥺我相信呢個就係籃球嘅吸引之處。我亦相信大家都感受到琴日嘅個份熱血，以前中學打波嘅時候好鍾意用呢四個字：『搏盡無悔』，讓我再次感受到呢四個字嘅力量！」謝安琪亦有留言讚：「又靚又叻。」

Mandy在2019年加盟Style做Angelababy（楊穎）師妹的她曾拍攝過運動飲品廣告、雪條廣告，及後更先後獲邀拍攝Edan個人單曲《E先生 連環不幸事件》和《一表人才》MV，奠定「E女郎」地位。在ViuTV原創劇《季前賽》中，由Mandy之首的「美少女街場隊」與姜濤等「痴漢籃球隊」切磋，結果大勝！

Mandy中學時已是籃球隊活躍份子，點擊睇更多她的零死角靚樣：