林盛斌被騙徒借名呃錢：會唔會太睇得起我？

林盛斌（阿Bob）一向百足咁多爪，做演員、司儀之外，還投資開設娛樂公司、便利店、又撐年輕團隊創業搞NFT等，吸金力驚人！

但最近竟然有騙徒借阿Bob之名呃人，昨日阿Bob在Facebook上載一張訊息截圖，對方以「Bob藝人公司」作招徠，指團隊正跟高級品牌LV合作，可以購買新季度新品，但要先付款，聲稱在5-10分鐘「同時退返商品金額同5%嘅人工」，同類騙徒手法，在《東張西望》都有報道過。

林盛斌百足咁多爪。（facebook@Bob Lam 林盛斌）

有人借阿Bob之名騙財。（facebook@Bob Lam 林盛斌）

阿Bob指要多謝網民提供該訊息截圖，叫大家要提防「老千」！阿Bob指曾有人開假賬戶用他的頭像扮自己，到處留言「𢱑水吹」，但今次涉及金錢，相對較嚴重。阿Bob 譏諷對方不是做老千材料，寫道：「寫埋呢啲應該連我個細仔都知道係呃人嘅訊息。呢位老千，不如你真係正正經經搵份工啦，恕我直言，你絕對唔係做老千嘅材料。」

阿Bob指騙徒太睇得起自己：「首先我係非常多謝同埋感恩你咁睇得起我，但係出面咁多勁嘅明星名人個名你唔用，你竟然用『Bob』？仲要中文名都唔寫？會唔會真係太睇得起我呀大佬？如果人哋一句：『邊X個Bob呀？』你話成件事幾尷尬呢？你有冇認真諗過㗎？所以，我衷心希望你好好檢討吓自己。各位，而家外面市道可能真係唔係幾好，好多呢啲壞人出嚟搵食，大家一定要小心。」網民都呼籲阿Bob：「報東張啦，仲等 ！」

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